Verpasst Palacios die erste Endspurt-Woche? Rolfes: "Eine kleinere Sache"

Exequiel Palacios soll nach seiner in Freiburg erlittenen Oberschenkelverletzung im Laufe der ersten Woche nach der Länderspielperiode sein Comeback feiern. Nur im schlechtesten Fall würde der Mittelfeldspieler für drei Partien ausfallen.

Am Montag hatte Exequiel Palacios seine Teilnahme an der Länderspiel-Tour von Weltmeister Argentinien, der zwei Partien in den USA bestreitet, abgesagt. Weil die Verletzung, die sich der defensive Mittelfeldspieler beim 3:2-Sieg in Freiburg am Sonntag zugezogen hatte, einen Einsatz in den Partien gegen El Salvador (am Samstag) und Costa Rica (am Dienstag) unmöglich gemacht hatte.

Doch es blieb die Frage, ob und wie lange Palacios Bayer 04 fehlen würde. Die schlechte Nachricht: Palacios wird wahrscheinlich beim Wiederauftakt nach der Länderspielperiode fehlen. Die gute Nachricht: aber wohl maximal für drei Spiele - vielleicht sogar weniger.

Bei der Verletzung handele es sich "nur um eine kleinere Sache", erklärte Simon Rolfes am Mittwoch gegenüber dem kicker. Es hat den Argentinier, der sich am 20. Januar beim 3:2-Sieg in Leipzig eine schwere Muskelverletzung an der Vorderseite des rechten Oberschenkels zugezogen hatte, diesmal an der Rückseite desselben Beins also nicht so gravierend erwischt.

Musste Palacios damals für gut sechs Wochen passen, so wird sich die akute Ausfallzeit deutlich kürzer gestalten. In der Woche nach der Länderspielperiode, an der die Bundesliga mit dem 27. Spieltag (30./31. März) in ihren Endspurt geht, soll der 25-Jährige sein Comeback feiern.

"Ob es für das Spiel gegen Hoffenheim, das Pokal-Halbfinale gegen Düsseldorf oder für das Spiel bei Union Berlin reicht, wird der Verlauf der nächsten acht bis neun Tage zeigen", formuliert Rolfes die Hoffnungen des Tabellenführers, der direkt nach der Abstellungsphase drei englische Wochen am Stück zu bestreiten hat inklusive der beiden Viertelfinalspiele in der Europa League gegen West Ham United.

Nicht umsonst ordnet Xabi Alonso dieses Programm eindeutig ein, wenn er sagt: "Wir stehen vor einem brutalen April." In dem Palacios dringend benötigt wird, damit Xabi Alonso auch auf der Doppelsechs, die bis zur Rückkehr des Argentiniers der Schweizer Granit Xhaka und Robert Andrich bilden werden, auf hohem Niveau rotieren lassen kann.

Gegen Hoffenheim wohl noch nicht dabei

Kehrt Palacios im Laufe der ersten Endspurtwoche zurück, läge seine Ausfallzeit zwischen zwei und drei Wochen, was auf einen kleinen Faserriss hindeutet. Überstützen dürfte Bayer 04 in dieser Personalie nichts. Wäre ein Rückschlag doch im Hinblick auf die West-Ham-Spiele nicht nur für Palacios selbst ein gravierender. Weshalb er zumindest gegen Hoffenheim noch nicht wieder auf dem Platz zu erwarten ist.