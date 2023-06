Verlockungen aus Saudi-Arabien widerstanden: Modric verlängert bei Real

Lange war die Zukunft von Luka Modric ab Sommer offen. Nun aber herrscht Klarheit, der Kroate bleibt bei Real Madrid. Bei den Königlichen hat der 37-Jährige einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Über Wochen hinweg war über die Zukunft von Luka Modric spekuliert worden, Ende vergangener Woche verdichteten sich die Anzeichen zusehends. Am Montag bestätigte es Real Madrid schließlich. Der kroatische Regisseur verlängert wie bereits sein langjähriger Teamkollege Toni Kroos seinen Vertrag bei den Königlichen. Bis 2024 ist das neue Arbeitspapier des Kroaten gültig, das gaben die Blancos in einer knappen Pressemitteilung bekannt, die noch keinerlei Zitate der Beteiligten beinhaltete. Stattdessen veröffentlichte Real ein Video, in dem auf die Zeit des Kroaten beim Klub zurückgeblickt wird.

Nachdem bereits Teamkollege Karim Benzema die Madrilenen Richtung Saudi-Arabien verlassen hatte, verkündete Modric rund um das letztlich gegen Spanien verlorene Nations-League-Finale, sich erst im Anschluss zu seiner Zukunft äußern zu wollen. Laut spanischen Medienberichten hatte der Kroate ebenfalls ein millionenschweres Angebot aus dem Wüstenstaat vorliegen, nun zog der 37-Jährige aber erst einmal ein Jahr beim spanischen Topklub vor.

Eine legendäre Ära: Fünf Champions-League-Titel mit Real

Seit seinem Wechsel von Tottenham im Jahr 2012 dirigiert der 1,74 Meter große Kroate im Mittelfeldzentrum das königliche Star-Ensemble. In dieser Zeit absolvierte Modric insgesamt 449 Pflichtspiele für Real (35 Tore). Mit Casemiro im Rücken und an der Seite von Kroos prägte der Kroate mit den Blancos eine Ära im europäischen Fußball. Nach dem Champions-League-Gewinn 2014 und dem historischen Königsklassen-Triple (2016, 2017 und 2018) feierte der 37-Jährige zuletzt 2022 gegen Liverpool den Triumph auf Europas größter Bühne.

Weltfußballer, dreimal Spanischer Meister, zweimal Pokalsieger: Die Liste an Erfolgen als Spieler und mit den Königlichen ließe sich beinahe beliebig fortsetzen. Doch nicht nur mit seinem Verein prägte Modric die vergangenen Jahre des Weltfußballs. Als Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft führte er die Nation 2018 als bester Spieler des Turniers ins WM-Finale, in Katar im vergangenen Winter erneut ins Halbfinale. Die Krönung - ein Titel mit den Kroaten - blieb dem 37-Jährigen aber bisher verwehrt, zuletzt im Elfmeterschießen gegen Spanien in der Nations League.

Umbruch im Mittelfeld der Königlichen - mit den Altmeistern Kroos und Modric

Mit den Transfers von Eduardo Camavinga (20), Aurelien Tchouameni (23) und zuletzt Jude Bellingham (19) hat Real die Weichen im Mittelfeld für eine erfolgreiche Zukunft bereits gestellt. Erst einmal bleibt neben Kroos mit Modric noch ein weiterer Altmeister in der königlichen Kommandozentrale - womöglich auch im Hinblick auf die im kommenden Jahr anstehende EM in Deutschland, Modrics vermutlich letzter Titelchance mit den Kroaten.

Nun aber dirigiert Modric auch nach über einem Jahrzehnt voller Erfolge weiter das Mittelfeld der Königlichen - als Regisseur auf der großen Bühne.