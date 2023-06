"Es war eine Ehre": BVB und Real vermelden Bellingham-Wechsel

Die letzten Details sind geklärt: Real Madrid hat Jude Bellingham von Borussia Dortmund verpflichtet und stellt ihn bereits am Donnerstag vor. Hans-Joachim Watzke dankt dem Spieler - und Real.

Vor einer Woche hatte Borussia Dortmund via Ad-hoc-Mitteilung über den bevorstehenden Wechsel informiert, nun ist dieser endgültig perfekt: Jude Bellingham wechselt nach drei Jahren beim BVB für eine Sockelablöse in Höhe von 103 Millionen Euro zu Real Madrid und erhält einen Vertrag bis 2029.

Während Real am Mittwoch nur knapp von einer Einigung beider Klubs sprach und Bellinghams offizielle Vorstellung für Donnerstag, 12 Uhr, ankündigte, verabschiedet die Borussia ihren Leistungsträger mit warmen Worten. "Wir danken Jude für drei Jahre voller Leidenschaft für Borussia Dortmund. Es war eine phantastische gemeinsame Zeit", wird Klubboss Hans-Joachim Watzke zitiert. "Unser Dank gilt auch Real Madrid für die immer fairen und konstruktiven Gespräche."

Der BVB kassiert für Bellingham die zweithöchste Summe der Klubgeschichte. Rekordverkauf war bislang Ousmane Dembelé, der im Sommer 2017 für zunächst 105 Millionen Euro zum FC Barcelona gewechselt war. Diese Summe ist über Boni längst auf rund 140 Millionen Euro angewachsen. Auch bei Bellingham winken dem BVB durch leistungsbezogene Variable weitere Millionen.

"Danke an alle beim BVB und an die Fans für alles in den vergangenen drei Jahren", verabschiedet sich Bellingham nach 132 Einsätzen im schwarz-gelben Trikot. "Es war eine Ehre, so oft euer Trikot zu tragen, in großen und in kleinen Momenten. Auch wenn ich mich auf mein nächstes Ziel freue, werde ich die Reise dorthin nie vergessen. Einmal Borusse, immer Borusse. Alles Gute für die Zukunft. Heja BVB!"

Anders als manch anderer kostspieliger Verkauf in der Vergangenheit lief Bellinghams Wechsel geräuschlos und professionell ab - entsprechend herzlich gehen beide Seiten auseinander. "Wir bedanken uns für all das, was er uns und unserem Spiel gegeben hat und wünschen Jude für die Zukunft alles, alles Gute!", so Sportdirektor Sebastian Kehl. "Jude hat bei uns in jungen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen. Er hat sich nun dazu entschieden, den Schritt zu Real Madrid jetzt schon gehen zu wollen."