Verliert der VfB Endo noch an Liverpool?

Kurz vor dem 1. Spieltag steht der VfB Stuttgart womöglich ohne seinen Kapitän da. Denn englischen Medienberichten zufolge macht der FC Liverpool bei Wataru Endo ernst.

Das dürfte Trainer Sebastian Hoeneß gar nicht gefallen: Stuttgarts Kapitän Endo wird derzeit heiß vom FC Liverpool umworben. Die Reds kommen auf dem Transfermarkt bisher nicht so zum Zug wie gewünscht, was womöglich jetzt zum Problem für die Schwaben wird. Denn Deals mit Moises Caicedo und Romeo Lavia scheiterten, was die Kritiker schon auf den Plan rief.

Jetzt hat sich Sportdirektor Jörg Schmadtke mit Endo ein neues Transferziel für einen zentralen Mittelfeldspieler gesucht. Der Japaner hat in Stuttgart nur noch Vertrag bis 2024. "The Athletic" berichtet, dass der Deal knapp 20 Millionen Euro umfassen soll. Die Gespräche seien weit fortgeschritten und Endo habe vom Verein die Erlaubnis erhalten, nach Liverpool zu reisen.

"Er ist unser Gesicht, ein absoluter Krieger", sagte Hoeneß vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal noch über den 30-Jährigen, der seit seinem Wechsel vom belgischen Klub Sint-Truidense VV im zentralen Mittelfeld des VfB die Fäden zieht.

Entsprechend dürfte sein Abgang für die Schwaben kaum zu kompensieren sein und eine große Lücke ins Stuttgarter Mittelfeld reißen. In der letzten Saison bestritt er 33 Ligaspiele, erzielte dabei fünf Tore und legte fünf weitere Treffer auf.

Zur Stuttgarter Vereinslegende aufgestiegen ist "Legendo" mit seinem entscheidenden Tor im Abstiegskampf 2021/22, als er im letzten Moment gegen den 1. FC Köln mit seinem Siegtreffer zum 2:1 den Abstieg verhinderte.

Weitere prominente Abgänge stehen im Raum

Endo könnte nicht der einzige Last-Minute-Abgang beim VfB sein. Denn Konstantinos Mavropanos (Vertrag bis 2025) steht ebenfalls vor einem Wechsel in die Premier League. West Ham zeigt Interesse und eine Ablöse von rund 18 Millionen Euro steht im Raum. Borna Sosa (Vertrag bis 2025) möchte ebenfalls weg, doch bei ihm liegt bis dato kein konkretes Angebot vor. Zudem hat Serhou Guirassy (Vertrag bis 2026) seinen Wechselwunsch hinterlegt, dennoch ging Hoeneß zuletzt von seinem Verbleib aus.