Verletzungssorgen in Darmstadt: Gjasula, Pfeiffer und Seydel fallen aus

Der Tabellenführer der 2. Bundesliga muss nach dem Trainingslager in Spanien gleich drei Ausfälle beklagen. Klaus Gjasula, Patric Pfeiffer und Aaron Seydel fehlen dem SV Darmstadt 98 vorerst.

Alle drei Profis hatten sich im Darmstädter Trainingslager in El Saler verletzt und seien nun nach der Rückkehr nach Deutschland eingehend untersucht worden, nun gaben die Lilien auf ihrer Vereinswebseite die Diagnosen bekannt. Bei Gjasula, der bereits weite Teile der Hinrunde aufgrund eines Muskelbündelrisses verpasste, wurde eine Adduktorenreizung am Ansatz des Schambeins festgestellt - zu seinen bisher acht Einsätzen in Liga zwei werden vorerst keine weiteren hinzukommen.

Auch Darmstadts Abwehrchef Pfeiffer, der Begehrlichkeiten in der Bundesliga geweckt hat, wird länger ausfallen. Den 23-Jährigen, der seit einer Gelb-Rot-Sperre zu Saisonbeginn seit dem vierten Spieltag kein Spiel mehr verpasst hat, zwingt eine Zehfraktur zum Zuschauen. Bei Seydel ist es derweil ein Sehnenanriss im Oberschenkel, der den in der laufenden Saison ausschließlich als Joker eingesetzten Stürmer ausbremst.

Wehlmann unterstreicht Vertrauen in den Kader

"Die Ausfälle trüben ein bisschen ein ansonsten in allen Facetten herausragendes Trainingslager", so Darmstadts sportlicher Leiter Carsten Wehlmann auf der Vereinswebseite und fügte an: "Wir hoffen, dass Paddy, Aaron und Klaus bald wieder auf dem Platz stehen und uns helfen können. Wir werden sie vollumfänglich auf diesem Weg unterstützen und begleiten." Eine Reaktion auf die Ausfälle kündigte Wehlmann nicht an, stattdessen unterstrich er: "Unser Vertrauen in den Kader ist riesig". Bei den Lilien ist man davon überzeugt, "die Ausfälle wie in der Hinrunde auffangen" zu können.