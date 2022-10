Verletzung am Sprunggelenk: Sommer fehlt Farke

Nicht nur das Pokal-Aus am Dienstagabend gegen Darmstadt 98 (1:2) war für Borussia Mönchengladbach bitter, sondern auch die Ausfälle durch Verletzungen.

Es geht nicht mehr weiter: Yann Sommer hat sich bei einer Aktion am Fuß verletzt. Getty Images

Denn nicht nur Allrounder Jonas Hofmann (30) musste im Stadion am Böllenfalltor vom Feld und fällt erstmal aus, sondern auch Stammtorhüter Yann Sommer. Der 33-Jährige musste schon nach 13. Minuten ausgewechselt werden. Zuvor war der Schweizer Nationalspieler mit dem linken Fuß umgeknickt, nachdem er eine Flanke im Sprung abgefangen hatte. Am Mittwoch verkündete die Borussia dann die vorläufige Diagnose: Eine Verletzung am Sprunggelenk.

Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft ab November in Katar sei aber nicht in Gefahr, glauben jedenfalls die Schweizer. "Wir sind informiert, haben uns mit Yann ausgetauscht und haben auch die Bilder der medizinischen Abteilung gesehen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass er für die WM wieder hundertprozentig fit sein wird», sagte der Torwarttrainer des Schweizer Nationalteams, Patrick Foletti, der Zeitung "Blick".

Ersatzmann ohne Spielpraxis

Trotzdem wird Fohlen-Coach Daniel Farke "in den kommenden Wochen", wie der Verein kommunizierte, vorerst auf den langjährigen Ersatzkeeper Tobias Sippel (34) bauen müssen. Die etatmäßige Nummer zwei ersetzte Sommer bereits in Darmstadt, hatte aber mit einem missglückten Abstoß entscheidenden Anteil am Ausscheiden der Elf vom Niederrhein. 98-Stürmer Aaron Seydel konnte nach einem Zuspiel Marvin Mehlems, der den Abstoß abgefangen hatte, die Partie entscheiden. Sippel war 2015 aus Kaiserslautern zur Borussia gewechselt und kam seitdem lediglich auf 19 Pflichtspieleinsätze.