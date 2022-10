Diagnose bei Hofmann bestätigt: "WM ist jedoch nicht in Gefahr"

Bittere Nachricht für Jonas Hofmann. Der Offensivmann hat sich beim Gladbacher Pokal-Aus eine Schultereckgelenkssprengung zugezogen.

Verletzte sich am Dienstagabend in Darmstadt: Jonas Hofmann. IMAGO/Revierfoto

Als wäre das Aus im DFB-Pokal für Borussia Mönchengladbach nicht schon schmerzhaft genug gewesen, verletzten sich im Spiel bei Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98 (1:2) am Dienstagabend auch noch zwei Schlüsselspieler.

Jonas Hofmann, der unter Trainer Daniel Farke gesetzt ist (zehn Spiele, drei Tore, vier Vorlagen), hat sich nach Klubangaben wie befürchtet eine Schultereckgelenkssprengung zugezogen, allerdings "ohne knöcherne Beteiligung" und wird "vorerst fehlen", wie die Borussia mitteilte. "Seine Teilnahme mit der DFB-Auswahl an der WM ist jedoch nicht in Gefahr."

Den Gladbachern bricht mit Hofmann eine wichtige Stütze in der Offensive weg. Der 30-Jährige absolvierte ligaweit die meisten Sprints (317) in dieser Saison und bereitete mit seinen Standardsituationen schon sechs Treffer vor - auch das ist Bundesliga-Spitze.

Die Diagnose bei Sommer steht noch aus

Während Hofmann in Darmstadt zur Pause ausgewechselt werden musste, hatte Yann Sommer das Feld bereits in der 13. Minute verletzungsbedingt verlassen. Der Stammkeeper, der auch in dieser Saison zu den besten Torhütern der Liga gehört (kicker-Notenschnitt 2,65, Paradenquote 74,1 Prozent), war böse umgeknickt. Die Diagnose steht noch aus.

jpe, nik