Verlängerungs-Doppelpack vor Topspiel: Arp und Sterner bleiben in Kiel

Unmittelbar vor dem Spitzenspiel am Freitagabend gegen St. Pauli hat Holstein Kiel gleich zwei Vertragsverlängerungen bekanntgegeben.

Im Herbst 2023 drehte Fiete Arp bei Holstein Kiel richtig auf, wurde nach fünf Treffern in acht Spielen im Dezember gegen Hannover allerdings ausgebremst. Der Angreifer zog sich einen Sehnenanriss im Adukktorenbereich zu und ist seitdem zum Zuschauen verdammt. Vor dem Topspiel am Freitagabend gegen St. Pauli haben die Störche ein Zeichen gesetzt und den im Sommer auslaufenden Vertrag des 24-Jährigen bis 2026 verlängert.

"Fiete Arp hat gerade zum Ende der Hinrunde gezeigt, was für ein fußballerisches Potential in ihm steckt", wird Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der KSV, auf der Website der Norddeutschen zitiert. "Dazu passt er als Typ hervorragend zu uns. Daher freuen wir uns sehr, dass er auch weiterhin Teil unserer Mannschaft ist."

Auch für Arp als gebürtigen Schleswig-Holsteiner ist Kiel das perfekte Match: "Ich habe immer gesagt, dass ich mich hier oben im Norden in meiner Heimat sehr wohl fühle. Daher freue ich mich, dass ich auch weiterhin Teil dieser Mannschaft und dieses Vereins sein darf."

Auch Sterner bleibt ein Storch

Neben Arp verlängerten die Störche auch den Vertrag von Jonas Sterner, ebenfalls um zwei Jahre bis 2026.

"Jonas' Entwicklung ist ein gutes Beispiel dafür, wie der Weg aus dem NLZ in den Lizenzbereich bei Holstein laufen kann", erklärte Stöver. "Und wir sind überzeugt davon, dass er sich auch in den kommenden Jahren weiterentwickeln und bei uns die nächsten Schritte gehen kann."

Der 21-jährige Mittelfeldspieler schnürt seit 2017 die Schuhe für Kiel und hat bereits 34 Zweiliga-Spiele (drei Tore) in seiner Vita stehen. 14 davon absolvierte Sterner in der laufenden Saison, wurde zuletzt aber meist nur eingewechselt. "Ich fühle mich hier in der Mannschaft wahnsinnig wohl und habe jeden Tag Spaß, mit dem Team auf dem Platz stehen zu können", freut sich Sterner auch künftig das KSV-Trikot zu tragen.