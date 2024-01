Herber Rückschlag für Kiel: Arp fällt lange aus

Das Jahr 2024 beginnt für Zweitliga-Spitzenreiter Holstein Kiel mit einer schlechten Nachricht: Angreifer Fiete Arp wird den Störchen lange Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Wie die KSV Holstein am Mittwochmittag mitteilte, hat sich die Verletzung, die Arp zum Hinrunden-Abschluss gegen Hannover 96 (3:0) zugezogen hatte, als Sehnenanriss im Adukktorenbereich herausgestellt. Der 23-Jährige wird dem Tabellenfühfer damit "mittel- bis längerfristig" nicht zur Verfügung stehen.

Arp reiste mit seinen Kollegen zwar ins Trainingslager nach Oliva Nova (Spanien), wird dort aber nun nicht mit der Mannschaft trainieren, sondern individuell an seiner Rehabilitation arbeiten.

Gut in Form im Hinrunden-Endspurt

Der Ausfall Arps kommt für beide Seiten zum ungünstigen Zeitpunkt. Nach einem durchwachsenen Saisonstart eroberte sich Arp ab dem 10. Spieltag einen Stammplatz und stand bis zur Winterpause in jeder Ligapartie bis auf das Gastspiel beim VfL Osnabrück (1:1) in der Startelf. Bei seinen zehn Einsätzen gelangen ihm fünf Tore, damit ist er gemeinsam mit Steven Skrzybski und hinter Benedikt Pichler (9) zweitbester Torschütze der Kieler.

Arps Stern ging als Jugendlicher beim Hamburger SV auf, nachdem er im Sommer 2019 aber zum FC Bayern wechselte, geriet seine Karriere ins Stocken. Vor der Saison 2021/22 ließ er sich mangels sportlicher Perspektiven zur KSV Holstein ausleihen, die ihn daraufhin im Sommer 2022 fest verpflichtete. Und dies, obwohl er zunächst auch an der Förde nicht zu überzeugen wusste und weiter in einer schwierigen Phase seiner Karriere steckte. Diese ließ er dann in der Spätphase dieser Hinrunde hinter sich - und muss nun einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen.

Kiel steht nach der Hinrunde mit 35 Punkten auf Rang eins, die Nordrivalen FC St. Pauli (33) und Hamburger SV (31) folgen auf den Plätzen. Zum Auftakt der Rückrunde empfangen die Störche am Freitag, den 19. Januar (18.30 Uhr), den Vorletzten Eintracht Braunschweig.