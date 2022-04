Verabschiedet sich Leitl im Sommer? Möglich, aber keineswegs fix

Ein Bericht der Bild-Zeitung schreckte am Dienstagmorgen Fürth auf. Demnach sei der Abschied von Trainer Stefan Leitl im Sommer dank einer Ausstiegsklausel so gut wie fix, dies soll er dem Klub bereits mitgeteilt haben. Dies stimmt nach kicker-Informationen nicht, auszuschließen ist eine Luftveränderung Leitls allerdings auch nicht.

Bleibt Chefcoach Stefan Leitl in Fürth? IMAGO/Zink

Das Kleeblatt steht abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz, dem Ruf von Trainer Stefan Leitl hat dies nicht geschadet. Ein Rauswurf stand auch während der extrem bitteren Hinrunde mit nur einem Punkt aus den ersten 14 Spielen nicht zur Debatte, dafür ist und war die realistische Einschätzung der eigenen Möglichkeiten zu sehr eine Stärke dieses Klubs. Und auch in der Branche hat Leitls Ruf nicht gelitten, der Aufstieg allein glich einer sportlichen Sensation.

Schröder schätzt Leitl

Auch wurde außerorts sehr wohl registriert, wie Leitl mit seinem Team kurz vor Weihnachten und in der Rückrunde die Kurve bekommen hat und die Mannschaft seitdem regelmäßig punktet. Gut möglich also, dass Leitl tatsächlich zum Kandidatenkreis bei Schalke 04 gehört, Sportvorstand Rouven Schröder schätzt Leitl, der ins königsblaue Profil passt. Schalke sucht ligaunabhängig einen Trainer, der für die Bundesliga, aber auch die 2. Liga kommen würde.

Fürth würde eine Ablöse kassieren

Leitl verfügt nach kicker-Informationen tatsächlich über eine Ausstiegsklausel, ein in heutiger Zeit völlig branchenüblicher Vorgang. Bis zu welchem Zeitpunkt diese aktiviert werden müsste, ist im Ronhof ein gut gehütetes Geheimnis. Fürth würde aber in jedem Fall eine Ablöse für Leitl bekommen.

Beim Kleeblatt geht man aufgrund des gewachsenen Vertrauensverhältnisses davon aus, dass Leitl zwar lose Anfragen, aber noch keine konkreten Gespräche geführt hat. So soll es der Trainer kommuniziert haben. Dass sich der 44-Jährige grundsätzlich Gedanken um seine Zukunft macht, er ambitioniert in Bezug auf die eigene Karriere ist, dessen sind sich die Verantwortlichen in Fürth bewusst.

Im vergangenen Sommer führte der Coach nach dem Aufstieg auch kurzzeitig Gespräche mit Werder Bremen. Leitl wird abwägen müssen, ob er den viel zitierten nächsten Schritt gehen oder in Fürth nach dem Abstieg erneut etwas aufbauen möchte - in einem ruhigen, vertrauensvollem Umfeld, das ihn stets gestützt hat, dem er im Gegenzug Leistung und Erfolg gebracht hat.