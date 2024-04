VBL Open Playoffs: Titelverteidiger scheitert - RBLZ-Strategie geht auf

128 Spieler waren in den Playoffs der VBL Open angetreten, um sich das Ticket zum Grand Final zu sichern. 12 haben es am Wochenende gelöst - der amtierende Champion ist jedoch nicht darunter.

RB Leipzig hat es geschafft: Die Sachsen werden mit allen drei VBLCC-Akteuren im Grand Final der Einzelmeisterschaft vertreten sein. Dank der Platzierung in der Division Süd-Ost der Club Championship hatten die RBLZ bereits zwei Plätze für das abschließende Event der VBL-Saison sicher. Diese hatte der Klub an Umut Gültekin und Levy Finn Rieck gegeben. Anders Vejrgang, in dieser Saison vielleicht der konstanteste Einzelspieler, sollte den Weg über die VBL Open Playoffs nehmen. Was er mir Bravour tat.

Vejrgang und Feldman überragen

Mit den maximal möglichen fünf Siegen die eigenen Ambitionen bereits in der Swiss Round nachdrücklich unterstrichen, war der Däne auch in der K.-o.-Phase nicht zu stoppen. In der Gewinnerrunde seines Brackets der Double Elimination zeigte er sich gewohnt torhungrig und nervenstark. Zwei knappe Duelle gegen Herthas Eren Poyraz und Leverkusens Marc Landwehr entschied er für sich. Im Spiel um das Finalticket gegen Furkan Kayacik ließ 'RBLZ_Vejrgang' es dann standesgemäß krachen: 4:3 und 6:2 gewann er gegen den Wiesbadener - Leipzigs Strategie war aufgegangen.

Ebenso erfolgreich spielte Dortmunds Roee Feldman. Der Israeli hatte mit den Schwarz-Gelben in der VBLCC das Finale noch knapp verpasst. Vier Punkte fehlten der Borussia, um in der Debütspielzeit sofort ins Titel-Event durchzumarschieren. Im Einzel löste Feldman nicht nur seine Fahrkarte, sondern blieb als einziger weiterer Spieler außer dem Leipziger in allen acht Matches makellos. Auf seinem Weg ins Grand Final schmiss er dabei unter anderem den VBL-Meister von 2018, Kölns Tim Katnawatos, aus der Gewinnerrunde.

"Schlafloser Marc" hellwach gegen den Titelverteidiger

Verabschieden musste sich aus der Gewinnerrunde auch der aktuelle deutsche Einzelmeister, Antonio Radelja. Der Stuttgarter, der die Schale noch im Trikot von Eintracht Frankfurt geholt hatte, fand sich prompt in einem zweiten Decider wieder. In diesem wartete Vejrgang-Gegner Landwehr auf den eNationalspieler - und machte im ersten Match kurzen Prozess: Mit 3:0 zog der Bayer-eSportler davon.

Ein Nachteil, den Radelja im Rückspiel nicht mehr korrigieren konnte. Das 3:3 im zweiten Vergleich besiegelte das Playoff-Aus des nun scheidenden Titelverteidigers, der sich von der Fußballsimulation benachteiligt fühlte. "Schlechtestes Spiel aller Zeiten", kommentierte er in einer Instagram-Story sein Ausscheiden.

Die Qualifikanten der VBL Open Playoffs 'xThomas_om'

'NiklasRank'

'RBLZ_Vejrgang'

'DullenMIKE'

'VfL_LucaFIFA72'

'Liboo7_'

'BVB_Feldman'

'BVB_Denninho'

'Gaucho'

'FurkyPlayz'

'marc_ldw23'

'marius1114'

Deutlich bessere Stimmung herrschte derweil beim Bayer-Profi vor. Im Rahmen des VBLCC-Finals bereits als "schlafloser Marc" für Aufsehen gesorgt, steht ihm das zweite Final-Wochenende ins Haus. "Back-to-back Grand Final", freute er sich bei X, und verriet, gar nicht mehr unbedingt mit dem Weiterkommen gerechnet zu haben: "Nach der Niederlage gegen Anders dachte ich, das war's." Eine Fehleinschätzung der positiven Art, nach der Landwehr schloss: "Wir sehen uns in Köln."

Dort, genauer gesagt in der Strassenkicker Base, wird vom 19. bis 21. April darüber entschieden, wer Antonio Radelja als deutschen Einzelmeister ablöst.

Mit dem Wettbewerb steuert die VBL auch wieder zurück in ruhigere Fahrwasser. Die Playoffs waren von der DFL uns gegenüber als eine Art Sicherungsmechanismus beschrieben worden, um zu verhindern, dass Glitcher letztlich um Preisgelder spielen können. Kurz vor den Playoffs hatte kicker eSport enthüllt, mit welch unlauteren Methoden sich einige Spieler für das Wochenende qualifiziert hatten.