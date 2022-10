Van der Sar stärkt VfB-Kandidat Schreuder, aber …

Sieg in der Liga, den DFB-Pokal mit dem Duell mit Bielefeld unmittelbar vor der Brust - und es zeichnet sich ab, dass Michael Wimmer mindestens eine dritte Partie als Interimstrainer des VfB Stuttgart bekommt. Nämlich das Gastspiel bei Borussia Dortmund. Unterdessen stärkt Edwin van der Sar VfB-Kandidat Alfred Schreuder den Rücken.

"Innerhalb des Vereins herrscht Ruhe und gegenseitiges Vertrauen ineinander. Jeder, der mich ein wenig kennt, weiß, dass ich ohnehin nicht leicht zu stressen bin. In der jüngeren Vergangenheit haben auch Trainer wie Peter Bosz und Erik ten Hag Zeit gebraucht, um hier eine Mannschaft aufzubauen", sagte Ajax-Geschäftsführer Edwin van der Sar in einem Interview mit "Voetbal International". Die Torhüterlegende versucht, die Kritik an Schreuder herunterzuspielen und verweist auf den heftigen Umbruch: "Es braucht Zeit. Die neuen Spieler im Kader müssen sich eingewöhnen, die Paarungen in der Startaufstellung müssen Form annehmen."

Am Montag hatte der kicker exklusiv berichtet, dass der ehemalige Hoffenheimer Coach Schreuder neben dem vereinslosen Jess Thorup Kandidat beim VfB Stuttgart ist für die Nachfolge des freigestellten Pellegrino Matarazzo. Auf den ersten Blick wirkt das seltsam, da Schreuder bei Ajax erst im Sommer angeheuert hat, noch bis 2024 unter Vertrag steht und international spielt.

"Intern sind wir ruhig, aber ..."

Auf den zweiten Blick jedoch steht der 49-Jährige insbesondere wegen der Resultate in der Champions League unter Druck. Das Debakel gegen die SSC Neapel spricht auch van der Sar an: "Intern sind wir ruhig, aber natürlich sträuben wir uns dagegen, wie die Dinge laufen. Eine 1:6-Niederlage ist nicht hinnehmbar. Alfred Schreuder hat das auch direkt gesagt, indem er es Ajax-unwürdig nannte. Natürlich haben wir gehofft, dass wir weiter sind als jetzt und dass wir in der Champions League besser dastehen würden." Zumal jüngst im direkt folgenden Rückspiel gegen Napoli erneut eine Niederlage zu Buche stand - 2:4 dieses Mal. Schlechte Tabellenposition inklusive.

Klingt durch die Aussagen von van der Sar allerdings nicht so, als ob der amtierende niederländische Titelträger und aktuelle Tabellenführer Schreuder abzugeben bereit ist, zumal Ajax selbst den ehemaligen Mittelfeldspieler im Sommer für 1,5 Millionen Euro beim FC Brügge aus einem laufenden Kontrakt gelöst hat. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass das Interview geführt wurde, ehe das Stuttgarter Interesse an Schreuder herangetragen wurde.

"Voetbal International" ist ein mittwochs erscheinendes Wochenmagazin, Redaktionsschluss ist in aller Regel am Montag. Größere Interviews werden in derartigen Publikationen normalerweise in der Vorwoche geführt.

Wehrle und Mislintat noch unsicher?

Zudem herrscht alles andere als Ruhe bei Ajax in der Trainerfrage, auch wenn van der Sar vom Gegenteil überzeugt ist. Sowohl intern als auch extern gibt es Kritik, entsprechend landete Schreuder am vergangenen Sonntag nach dem 7:1 in der Liga gegen Excelsior Rotterdam einen medialen Rundumschlag.

Momentan scheinen sich die VfB-Macher um Vorstandschef Alexander Wehrle und Sportdirektor Sven Mislintat noch nicht festgelegt zu haben, ob sie den Niederländer oder Thorup bevorzugen. Mittlerweile gilt es als gesichert, dass Interimscoach Wimmer auch am Samstag beim Gastspiel bei Borussia Dortmund (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) auf der Stuttgarter Bank Platz nimmt.