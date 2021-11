Van Bommels Glückwünsche an Baku

Es hätte kaum besser laufen können für Ridle Baku. Kurzfristig war er in der vergangenen Woche zur Nationalmannschaft nachnominiert worden, nun hat der Wolfsburger zwei Länderspiele mehr auf dem Konto - und sein erstes Tor im A-Team.

Für viele war es nur ein Treffer von vielen am vergangenen Donnerstag, als Deutschland mit 9:0 gegen Liechtenstein gewann, für Ridle Baku jedoch bedeutete sein Debüttor im Dress der A-Nationalmannschaft viel mehr. "Besser geht es natürlich nicht", sagt er. "In Wolfsburg zu spielen, auch noch von Anfang an, und dann auch noch ein Tor zu machen - das kam alles sehr überraschend für mich."

Sein Schlenzer in den Winkel war ein Hingucker - und brachte ihm zahlreiche Glückwünsche ein. Unter anderem von Ex-Trainer Mark van Bommel, der Ende Oktober in Wolfsburg entlassen wurde. "Er hat mir geschrieben", berichtet Baku, "er hat sich für mich gefreut."

Baku setzte eine Duftmarke beim Kampf um die WM-Plätze im Aufgebot von Hansi Flick. Wie sieht er, der zuletzt noch vom Bundestrainer vorzeitig nach Hause geschickt worden war, seine Chancen? "Ich bin in der Verlosung dabei, die Konkurrenz aber ist mit Jonas Hofmann, Thilo Kehrer und Lukas Klostermann groß. Ich kann es nur hier im Verein beeinflussen."

Beim VfL, der nach dem Trainerwechsel von van Bommel zu Florian Kohfeldt wieder auf Kurs ist. Was macht der neue Coach anders als der alte? Nun würden, erklärt Baku, die "alten Tugenden, die uns in der vergangenen Saison stark gemacht haben", wieder sichtbar. Eine hohe Intensität, aggressives Spiel gegen den Ball, jeder sei für den anderen da. "Es ist schade, dass Mark nicht mehr da ist", sagt der 23-Jährige, weiß aber auch: "Es geht um den Verein und die Sache."