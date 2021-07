Van Bommel: "Aggressiv war ich nur auf dem Rasen"

Seit etwas mehr als drei Wochen ist Mark van Bommel als Trainer des VfL Wolfsburg im Einsatz. Es gibt viel zu tun für den Niederländer, der mit seinem Team die vergangenen vier Testspiele verloren hat. Im kicker (Montagsausgabe) spricht der 44-Jährige ausführlich.

Das Bild, das die meisten Fußballfans von Mark van Bommel im Kopf haben, ist bekannt. Der einstige "Aggressive Leader" war beim FC Bayern geliebt, von den Gegnern gefürchtet oder gar gehasst. Der Niederländer hat polarisiert wie kaum ein anderer. Jetzt ist der 44-Jährige zurück auf der Bundesliga-Bühne, nun als Trainer des VfL Wolfsburg. Er sagt: "Ich bin überzeugt, dass es passt."

Warmherzig, einfühlsam und humorvoll

Derzeit arbeitet der Fußballlehrer daran, seine Mannschaft von seiner Philosophie zu überzeugen. Dabei tritt van Bommel anders auf als früher. Was manch einen durchaus überraschen dürfte. "Ich weiß, dass von mir ein anderes Bild existiert. Das Bild von mir als Fußballer", erzählt der Niederländer. "Wie ich als Mensch bin, das hat man vielleicht nicht so gesehen auf dem Platz, wo ich immer gewinnen wollte." In seinen ersten Wochen als VfL-Coach kommt van Bommel warmherzig, einfühlsam und humorvoll rüber. "Ich nehme die Jungs auch mal in den Arm, habe gerne Spaß mit ihnen. So bin ich. Aggressiv war ich nur auf dem Rasen."

Van Bommel tüftelt an der Taktik, an seinem Team, an seinen Trainingseinheiten, in denen mitunter jedes Leibchen an seinem ihm zugedachten Platz liegt. Detailverliebt präsentiert er sich. Doch was, wenn seine Spieler mal wie er früher Grenzen überschreiten? Ist van Bommel, der beispielsweise 2008 hinter dem Rücken von Schiedsrichter Lutz Wagner die "Stinkefaust" zeigte, dann streng? "Wenn ein Spieler seiner Mannschaft damit schadet, sehr wahrscheinlich schon", sagt er. "Aber manchmal passiert so etwas, Fußball ist ein Spiel mit Emotionen. Ich habe da vielleicht etwas mehr Verständnis."

Im großen kicker-Interview (Montagsausgabe, auch als eMagazine) spricht Mark van Bommel außerdem darüber, wie er vom Fußball abschalten kann, wie riskant er es einschätzt, den Wolfsburger Spielstil verändern zu wollen und mit welchen Tricks er auf der Trainerbank schon gearbeitet hat.