Vagnoman vor Rückkehr

Noch kann Josha Vagnoman in der laufenden Saison keine Pflichtspielminute vorweisen. Das dürfte sich gewiss bald ändern.

Intern rechnet man beim VfB Stuttgart damit, dass der Rechtsverteidiger bereits nächsten Montag oder Dienstag erstmals seit seiner Anfang August erlittenen Mittelfußprellung wieder eine volle Teamtrainingseinheit absolvieren kann.

Auch aktuell agiert Vagnoman schon wieder auf dem Feld, am Dienstag absolvierte er unter anderem Läufe. Für einen Platz im Kader von Trainer Sebastian Hoeneß an diesem Freitag, wenn der VfB den noch sieglosen Aufsteiger Darmstadt 98 empfängt (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), dürfte es allerdings noch nicht reichen.

Mittelfristig aber erhöht Vagnoman Hoeneß' Optionen auf der rechten Seite. Wobei sein defensiver Stellvertreter, Pascal Stenzel, außerordentlich stabil agiert. Der 27-Jährige kommt auf einen sehr ordentlichen kicker-Notenschnitt von 3,25 und wird seinen Platz in der Startelf keineswegs freiwillig räumen.

Wobei Vagnomans Vorteil lautet, dass er nicht aufs Verteidigen festgelegt ist. So kann er auch eine Reihe vor Stenzel agieren in der aktuell beim VfB praktizierten 4-3-3-Grundordnung. Vorne rechts ist derzeit Silas gesetzt, auch der Kongolese aber präsentiert sich in der noch jungen Saison mit zwei Treffern und einer Vorlage keinesfalls außer Form.

Konkurrenz belebt das Geschäft

Doch wie heißt es so schön: Konkurrenz belebt das Geschäft und Hoeneß wird sich freuen, mittelfristig mit Vagnoman noch variabler agieren zu können. Zumal der 22-Jährige unter Ex-Coach Bruno Labbadia in der Vorsaison nur sporadisch zum Zug gekommen war, was den damaligen Bundestrainer Hansi Flick nicht daran hinderte, Vagnoman im Frühjahr überraschend in den DFB-Kader zu berufen.

Doch erst im April, nachdem Hoeneß den taumelnden VfB übernommen hatte, startete Vagnoman unter neuer Führung durch. Im Saisonfinale, als sich die Stuttgarter auf den Relegationsrang retteten, steuerte der Ex-Hamburger in den letzten acht Partien zwei Treffer und zwei Vorlagen bei, auch in der Relegation gegen seinen Ex-Klub gelang ihm ein Tor - nicht die schlechteste Ausbeute für einen gelernten Defensivmann.