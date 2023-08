Vagnoman fehlt bis Mitte September - Nartey fällt bis Jahresende aus

Schlechte Nachrichten für den VfB Stuttgart: Josha Vagnoman und Nikolas Nartey stehen den Schwaben vorerst nicht zur Verfügung. Beide werden den Saisonstart verpassen.

Wie der kicker bereits am Montag berichtete, wird Josha Vagnoman aufgrund einer Mittelfußverletzung den Saisonstart des VfB verpassen - dies bestätigten die Stuttgarter am Donnerstag. Die genaue Diagnose: eine Ermüdungsreaktion im Mittelfuß.

Damit steht der 22 Jahre alte Nationalspieler den Schwaben mehrere Wochen nicht zur Verfügung. Womöglich könnte der Verteidiger Mitte September wieder einsatzbereit sein, "bei entsprechendem Heilungsverlauf", wie es in einer Mitteilung hieß.

In den kommenden Wochen wird Vagnoman individuell belastet werden, seine Teilnahme am Mannschaftstraining ist vorerst ausgeschlossen. Die Verletzung des gebürtigen Hamburgers stammt noch von der U-21-Europameisterschaft im Juni. Im letzten Gruppenspiel (0:2 gegen England) bekam Vagnoman einen Schlag ab, bereits in der 14. Minute musste er verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Nächster Eintrag in Narteys lange Krankenakte

Nikolas Nartey fällt sogar noch länger aus, der Däne muss mindestens bis Jahresende pausieren. Der 23-Jährige, der sowohl im Mittelfeld als auch als Linksverteidiger einsetzbar ist, muss am Knie operiert werden, nachdem Untersuchungen eine Schädigung des Knorpels im Kniegelenk ergaben. Der Eingriff soll in der kommenden Woche erfolgen.

2019 wechselte Nartey zum VfB, nach mehreren Leihen konnte er sich allerdings nie richtig durchsetzen. In der vergangenen Saison kam er auf neun Einsätze (kicker-Durchschnittsnote 3,92). Immer wieder machten ihm Verletzungen zu schaffen, er hat bereits zwei Knieoperationen hinter sich, dazu kamen diverse Muskelverletzungen.