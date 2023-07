Vagnoman droht der Ausfall zum Saisonstart

Die Spatzen pfeifen es schon länger von den Dächern. Erst leise, jetzt unüberhörbar. Auch wenn es niemand bestätigen will: Josha Vagnoman droht den Saisonstart für den VfB Stuttgart zu verpassen.

Längst sind alle Nationalspieler aus ihrer verlängerten Urlaubszeit wieder zum VfB zurückgekehrt. Die ersten, Borna Sosa und Serhou Guirassy, sogar schon seit über zwei Wochen. Gefolgt von Konstantinos Mavropanos sowie Wataru Endo und Hiroki Ito. Nur einer fehlt bis heute: Josha Vagnoman. Der 22-Jährige wird zwar am heutigen Montag in Stuttgart zurückerwartet. Doch an Mannschaftstraining ist nicht zu denken.

Der offensiv ausgerichtete Rechtsverteidiger laboriert nach kicker-Informationen an einer Mittelfußverletzung. Eine langwierige Blessur, die ihn um seinen Einsatz beim Saisonauftakt in der ersten DFB-Pokalrunde gegen die TSG Balingen am 12. August und eine Woche später in der Bundesliga gegen den VfL Bochum bringen dürfte.

Das nächste Kapitel in Vagnomans Verletzungsakte

Zugezogen hat sich der gebürtige Hamburger die Blessur bei der U-21-Europameisterschaft im Juni in Rumänien und Georgien. Im letzten Gruppenspiel vor dem Turnier-Aus beim 0:2 gegen die Auswahl Englands bekam Vagnoman einen Schlag ab, der ihn bereits in der Anfangsphase der Partie zum Aufgeben zwang. Seither hoffte man, dass der Flügelmann rechtzeitig wieder fit werden würde. Was sich allerdings als Trugschluss herausstellen sollte.

Vagnoman fehlt, sogar länger als befürchtet, und schreibt das nächste Kapitel seiner gefühlt ewigen Verletzungshistorie. Von Entzündungen, Bänder- und Sehnenverletzungen in Knie und Knöchel, über Mittelfußproblemen bis hin zu Oberschenkelbeschwerden - der robuste und flinke Flügelmann, für den die Schwaben im Sommer 2022 rund 3,5 Millionen Euro an Basisablöse für den Hamburger SV zahlten, hat wenig bis fast nichts ausgelassen.

Stellt Hoeneß langfristig um? - Kastanaras nähert sich an

Mangels seiner beiden bevorzugten Außenbahnspieler vor der gewohnten Dreierabwehrkette, Borna Sosa links und Vagnoman rechts, hatte Trainer Sebastian Hoeneß in den bisherigen Testspielen in der Vorbereitung vom favorisierten 3-4-3 auf ein 4-4-1-1 umgestellt -notgedrungen und eigentlich nur auf absehbare Zeit ausgelegt. Jetzt wird sich der Chefcoach fragen, ob er mit diesem System auch in den Pflichtspielbetrieb gehen will.

Seine Mittelfußprobleme hat dagegen Thomas Kastanaras überwunden. Der zum Saisonende hin wegen einer Fraktur operierte Angreifer aus dem Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrum ist in den vergangenen Tagen immer intensiver ins Individualtraining eingestiegen. Am Sonntag übte der Deutsche-Grieche zusammen mit Konstantinos Mavropanos, der aktuell wegen Rückenproblemen nicht belastbar ist, sowie mit Luca Pfeiffer und Juan Perea, den beiden Kurzzeiteingesetzten vom Blitzturnier in Heimstetten bei München, wo die Schwaben nach einer 1:5-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach und einem 2:0-Erfolg gegen Drittligist TSV 1860 den zweiten Platz belegten.