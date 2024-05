Uth bleibt auch in der 2. Liga beim FC

Mark Uth wird auch in der kommenden Saison für den 1. FC Köln spielen - und zwar unabhängig von der Ligenzugehörigkeit. Zwar steht der 32-Jährige bei den Geißböcken noch bis Juni 2025 unter Vertrag, im Falle eines Abstiegs wäre der alte Kontrakt aber erloschen. Nun setzte der offensive Mittelfeldspieler seine Unterschrift unter einen Vertrag für die kommende Saison, der auch in der 2. Liga Gültigkeit besitzt. "Egal was passiert, ich bleibe beim FC", wird Uth in einem Video auf der FC-Website zitiert. Uth spielte in der Saison 2019/20 sowie seit 2021 für die Domstädter, für die er in 58 Bundesligapartien zehn Tore erzielte.