Doppelpackerin Rodman: US-Frauen gewinnen letzten Test vor der WM

Kurz vor dem WM-Start ist die Frauen-Nationalmannschaft der USA auf Kurs. Beim 2:0-Sieg über Wales kam die scheidende Starspielerin Megan Rapinoe nicht zum Zuge, Trinity Rodman erzielte dafür einen Doppelpack.

Die USA haben ihre Generalprobe vor der anstehenden Frauen-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August 2023) erfolgreich bestritten. Beim 2:0 über Wales, das nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert ist, ging es jedoch lange zäh zu. Erst tief in der zweiten Halbzeit schlug der Favorit zweimal zu.

Erst die Einwechslung von Trinity Rodman, Tochter des früheren Basketball-Stars Dennis Rodman (unter anderem Detroit Pistons und Chicago Bulls), sollte die entscheidende Wendung im Spiel darstellen. Die 21-Jährige markierte gleich beide Tore für ihr Team (76./87), nachdem Top-Stürmerin Alex Morgan nach einer blassen Vorstellung zur Pause das Feld verlassen hatte.

Trinity hatte eine Aufgabe: das Tempo zu erhöhen. Und das Tempo hat sich dramatisch geändert. US-Trainer Vlatko Andonovski über Trinity Rodman

Rodman hingegen bekam für ihren Auftritt ein Sonderlob von Nationaltrainer Vlatko Andonovski. "Trinity hatte eine Aufgabe: das Tempo zu erhöhen. Und das Tempo hat sich dramatisch geändert", zeigte sich der frühere MLS-Profi begeistert von seinem Joker. "Ihr zweites Tor war Weltklasse", kommentierte Andonovski den Treffer, bei dem Rodman die Kugel in den rechten Winkel gezirkelt hatte.

USA muss gegen Vietnam, Portugal und Niederlande ran

Damit drängt Rodman, die in der US-amerikanischen National Women's Soccer League für Washington Spirit ihre Fußballschuhe schnürt, in die Startelf. Am 22. Juli (3 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es zum WM-Auftakt gegen Vietnam. Daneben erwarten die USA in Gruppe E zudem noch Portugal und Vize-Weltmeister Niederlande.

Starspielerin Rapinoe feiert gegen Wales Kader-Comeback

Die USA sind mit vier gewonnenen Titeln Rekordweltmeister. Sowohl 2015 als auch 2019 ging der WM-Pokal an die US-Frauen. Beim Turnier vor vier Jahren stand insbesondere die US-Amerikanerin Megan Rapinoe im Vordergrund, die als Kapitänin sowohl mit dem Goldenen Ball als auch mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet wurde. Gegen Wales feierte die 38-Jährige, die im Herbst eine ruhmreiche Karriere beenden wird, ihr Kader-Comeback.