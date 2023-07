Doppelpack und Vorlage: Vietnam ohne Mittel gegen Smith

Auftakt nach Maß für den Titelverteidiger: Im neuseeländischen Auckland gewannen die USA hochverdient, wenn auch glanzlos mit 3:0 gegen das überforderte Vietnam.

US-Coach Vlatko Andonovski nahm nach dem 2:0-Erfolg über Wales im letzten Test drei Änderungen vor: Ertz, DeMelo und Rodman begannen statt Cook, Sanchez und Thompson (alle Bank). Die 38-jährige Rapinoe (ebenfalls Bank) fehlte erwartungsgemäß zu Beginn in der Startelf gegen die sehr defensiv orientierten Vietnamesinnen.

Smith trifft gleich zweimal

Die US-Amerikanerinnen übernahmen von Beginn an die Initiative gegen kaum einmal über die Mittellinie aufbauende Asiatinnen. Horan scheiterte mit einem ersten Schuss an Keeperin Tran (7.).

Noch in der Anfangsviertelstunde gingen die USA verdient in Führung: Nach wunderbarem Steilpass von Morgan traf Smith zum 1:0 (14.).

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte blieben die US-Frauen klar überlegen, klare Chancen waren indes eher selten. In der 44. Minute vergab Morgan sogar einen Foulelfmeter. Doch kurz vor Ende der Nachspielzeit stellte erneut Smith, die Torhüterin Tran tunnelte, doch noch auf 2:0 für den Favoriten (45.+7).

Horan sorgt für klare Verhältnisse

In der zweiten Hälfte blieben die USA tonangebend, Vietnam hatte letztlich im gesamten Spiel keine klare Torchance. Für die US-Amerikanerinnen vergaben derweil zunächst Smith (46.), Ertz (49.), Rodman (50.) - Tochter des ehemaligen NBA-Stars Dennis Rodman - und später auch die eingewechselte Rapinoe weitere Treffer (71.).

Vor 41.107 Zuschauern im Eden Park in Auckland sorgte schließlich Horan in der 77. Minute per Direktabnahme für die endgültige Entscheidung. Diesmal fungiert Smith nach kleinem Solo mit viel Elan als Vorbereiterin.

Die siegreichen US-Amerikanerinnen erwartet am zweiten Spieltag in Gruppe E das Duell mit den Niederlanden (Donnerstag, 3 Uhr). Die vietnamesische Mannschaft trifft ebenfalls am Donnerstag auf Portugal (9.30 Uhr).