Torloses Remis gegen Portugal: USA mühen sich ins Achtelfinale

Die Titelverteidigung war vor Turnierbeginn als klares Ziel ausgeschrieben. Nach dem dritten Spieltag steht fest: Die USA zittern sich als Gruppenzweiter ins Achtelfinale, Portugal ist trotz eines starken WM-Debüts raus.

Portugals Trainer Francisco Neto wechselte trotz des 2:0-Siegs gegen Vietnam ordentlich durch und brachte gleich sechs Neue: Torhüterin Ines Pereira startete anstelle von Patricia Morais zwischen den Pfosten. Außerdem rückten Diana Gomes, Catarina Amado, Dolores Silva, Andreia Norton und Diana Silva ins portugiesische Aufgebot. Von den beiden Torschützinnen aus dem letzten Spiel begann nur Kika. Telma saß zunächst auf der Bank.

US-Coach Vlatko Andonovski nahm nach dem 1:1 gegen die Niederlande dagegen nur zwei Änderungen an seiner Startformation vor: Offensivspielerin Williams ersetzte Rodman und kam dadurch zu ihrem WM-Debüt. Lavelle, die das Spielgeschehen in den vorangegangenen Partien nach ihrer Einwechslung merklich belebte, erhielt den Vorzug vor de Melo.

Der amtierende Weltmeister befand sich vor dem Duell mit Portugal in einer ungewohnten Situation. Das Remis gegen die Niederlande bedeutete nicht nur, dass die USA erstmals seit 2015 ein WM-Spiel nicht gewannen, sondern auch, dass die Achtelfinalqualifikation noch nicht bereits nach dem 2. Spieltag gesichert war. Ein Ausscheiden der "Stars and Stripes" war somit zwar unwahrscheinlich, aber dennoch möglich.

USA nach starkem Beginn zu berechenbar

Die Amerikanerinnen begannen erwartet offensiv und setzten die Portugiesinnen schon früh in deren Hälfte unter Druck, um die durchaus spielstarken Gegnerinnen nicht in ihren Spielfluss kommen zu lassen. Morgan (3., 6.), Ertz (4.) und Williams (14.) vergaben erste Chancen auf den Führungstreffer. Nach rund einer Viertelstunde überließen die Favoritinnen dann aber Portugal im Mittelfeld etwas die Spielkontrolle, woraufhin die Partie zunehmend ausgeglichener wurde.

In der Folge tat sich die USA schwer, die portugiesische Hintermannschaft zu überwinden und hatte sogar Glück, nicht in Rückstand zu geraten (16.). Das Spiel wirkte mit der Zeit zu ideenlos, mit dem immer gleichen Muster versuchte man, zu Torabschlüssen zu kommen, stellte Portugal so aber vor keine großen Probleme. Einzig Morgan (27.) und Williams (45.+2) sorgten vor der Pause noch einmal für Gefahr.

Portugal verpasst die Sensation

Unverändertes Bild auch nach Wiederanpfiff: Den Weltmeisterinnen fehlte die Präzision - sowohl im Aufbauspiel als auch im Abschluss. Selbst die umjubelte Einwechslung von Rapinoe zur Stundenmarke konnte dem keine Abhilfe schaffen. Bis auf Aktionen von Morgan (54., 85.) blieben sie blass.

So konnten die Amerikanerinnen froh sein, dass Portugal vor dem Tor nicht zwingend genug agierte, Pfostenpech hatte (90.+1) und einen unsicheren Ausflug von Keeperin Naeher (90.+5) nicht bestrafte. Mit einem Treffer hätten die Portugiesinnen bei ihrem WM-Debüt den amtierenden Weltmeister bereits in der Gruppenphase aus dem Turnier befördert und sich selbst einen Platz im Achtelfinale gesichert.

Die USA zittern sich mit diesem 0:0 ins Achtelfinale, wo am Sonntag (11 Uhr, LIVE! bei kicker) der Erste der Gruppe G wartet. Portugal ist dagegen nach einem starken Kampf ausgeschieden.