Traumtor-Doppelpack Brugts: Niederlande sichert sich mit Kantersieg gegen Vietnam Platz eins

Die Niederländerinnen ziehen als Gruppensieger in das WM-Achtelfinale ein. Gegen ein klar unterlegenes Vietnam setzten sich die "Oranje Leeuwinnen" souverän mit 7:0 durch.

Traumtor Nummer zwei: Esmee Brugts erzielte gegen Vietnam einen spektakulären Doppelpack. AFP via Getty Images

Vietnam-Trainer Duc Chung Mai nahm nach dem 0:2 gegen Portugal zwei Veränderungen vor und ließ neben Thi Thao Thai auch Stürmerstar Nhu Huynh zunächst auf der Bank, für sie begannen Thi Hai Linh Tran und Hai Yen Pham.

Der niederländische Trainer Andries Jonker verzichtete dagegen nach dem 1:1 gegen die USA auf Wechsel in der Anfangsformation und vertraute er Elf vom vergangenen Donnerstag erneut.

Diese wurde jedoch gleich zu Beginn erst einmal von mutigen Vietnamesinnen überrascht, die durch Thi Bich Thuy Nguyen (4.) die erste Chance der Partie verzeichneten. Es sollte für lange Zeit die Chance der Außenseiterinnen aus Südostasien bleiben, mit aller Macht rissen die "Oranje Leeuwinnen" nur wenig später die Spielkontrolle endgültig an sich und ließen den Vietnamesinnen kaum Luft zum Atmen.

Vier Tore binnen 15 Minuten: Niederlande sorgt in Durchgang eins für klare Verhältnisse

Diese standen zwar wie gewohnt im kompakten 5-4-1 rund um den eigenen Sechzehner, doch bereits nach acht Minuten fand die Niederlande erstmals eine entscheidende Lücke. Janssen bediente mit ihrem weiten Flugball Martens, die den Ball mit einem feinen Heber über Vietnams Keeperin Thi Kim Thanh Tran hinweg zur Führung im Netz unterbrachte (8.).

Der Bann war früh gebrochen - und binnen 15 Minuten überrollten die Europäerinnen die Außenseiterinnen: Snoeijs legte vom Strafraumrand mit einem präzisen Flachschuss ins rechte untere Eck das 2:0 nach (11.), die linke Schienenspielerin Brugts traf mit einem sehenswerten Schlenzer ins rechte Kreuzeck wenig später zum 3:0 (15.). Die Ex-Wolfsburgerin Roord, die ihre ersten beiden Möglichkeiten noch ausließ (15. und 20.), veredelte eine Janssen-Flanke am Fünfer zum 4:0 (23.) und sorgte damit früh für klare Verhältnisse.

Die Oranje Leeuwinnen schalteten in der Folge ein, zwei Gänge zurück, dominierten aber weiter nach Belieben. Nach einem Doppelwechsel ließen die in der eigenen Hälfte eingeschnürten Vietnamesinnen immerhin gut 20 Minuten keinen Treffer zu, ehe van de Donk kurz vor dem Seitenwechsel zum 5:0-Pausenstand abstaubte (45.), nachdem Roord zuvor aus kurzer Distanz an Torhüterin Thi Kim Thanh Tran gescheitert war.

Brugts und Roord schnüren den Doppelpack

Im zweiten Durchgang veränderte sich kaum etwas, die Niederländerinnen dominierten, ohne dabei letzte Kräfte zu mobilisieren. Ein weiterer sehenswerter Treffer sprang dabei aber dennoch heraus - erneut durch Brugts. Die Außenbahnspielerin eroberte tief in der vietnamesischen Hälfte den Ball und knallte diesen anschließend aus gut 20 Metern spektakulär in den rechten Torwinkel zum 6:0 (57.).

Obwohl Roord in der Folge an der Querlatte scheiterte (61.) und Martens vor ihrem gefühlvollen Chip über Vietnams zur Pause eingewechselte Torhüterin Thi Hang Khong hinweg hauchzart im Abseits stand, war es schließlich die ehemalige Wolfsburgerin selbst, die kurz vor Schluss mit ihrem zweiten Treffer des Tages den 7:0-Endstand besorgte: Eine Kopfball-Ablage von van der Gragt verwertete die Mittelfeldspielerin aus wenigen Metern (83.).

Dank des Kantersiegs schoben sich die "Oranje Leeuwinnen" an den USA, die sich im Parallelspiel gegen Portugal mit einem 0:0 ins Achtelfinale zitterten, vorbei auf Platz eins in Gruppe E. Im Achtelfinale geht es für die Niederlande am Sonntag (4 Uhr) gegen den Zweiten der Gruppe G. Dort hat Italien vor dem letzten Spieltag die besten Karten für das zweite Achtelfinal-Ticket hinter Schweden. Vietnam verabschiedet sich dagegen nach drei Niederlagen ohne Punkt und Tor aus dem WM-Turnier.