Horan kontert Roord: Niederlande trotzen USA Remis ab

In der Neuauflage des WM-Finales von 2019 trotzten die Niederlande Titelverteidiger USA ein 1:1 ab, wodurch beide Nationen nach Auftakterfolgen in der Gruppe E gute Chancen auf das Achtelfinale wahren.

Während US-Coach Vlatko Andonovski nach dem 3:0-Auftakterfolg gegen Vietnam auf Änderungen in seiner Startelf verzichtete, war der niederländische Trainer Andries Jonker nach dem 1:0 gegen Portugal zu einer Änderung gezwungen: Stürmerin Beerensteyn musste aufgrund einer Knöchelblessur passen und wurde durch Snoeijs ersetzt.

Die USA bemüht - Roord akkurat

Die USA übernahmen von Beginn an die Initiative. Nach einem von Smith initiierten Spielzug hatte DeMelo per Direktabnahme die erste Chance der Partie (9.).

Die Niederländerinnen agierten derweil abwartend und suchten nur gelegentlich den Weg Richtung gegnerisches Tor. Doch gleich aus dem ersten nennenswerten Versuch resultierte die Führung: Nach Vorarbeit von Pelova traf Roord abgeklärt vom Strafraumrand zum 1:0 (17.).

Beinahe hätte Rodman kurz darauf die direkte Antwort erzielt, doch Keeperin van Domselaar verhinderte im Flug das 1:1 (18.). Während Janssen für die Europäerinnen aus der Distanz eine weiter Chance besaß (29.), mühten sich die USA bis zum Pausenpfiff zwar redlich, ganz klare Abschlüsse gegen die clever verteidigenden Niederländerinnen ergaben sich jedoch keine mehr.

Horan trifft nach Standardsituation

Nach dem Seitenwechsel musste Jonker auf seine Kapitänin van de Gragt verzichten, die angeschlagen ausgewechselt werden musste. Nouwen kam ins Spiel, während bei den USA Lavelle nach der Halbzeit DeMelo ersetzte (jeweils 46.). Obwohl die Niederlande gut aus der Kabine kam und das Geschehen zunächst weit vom eigenen Tor weghielt, gelang den USA nach einem Eckball in dieser Phase etwas überraschend der Ausgleich. Horan traf aus kurzer Distanz per Kopf zum 1:1 (62.).

In der Folge drehten die US-Spielerinnen auf: Morgan traf zum vermeintlichen 2:1, stand aber knapp im Abseits (68.). Rodman und Smith verpassten den zweiten Treffer für die Titelverteidigerinnen ebenfalls nur knapp (82., 84.). Doch auch Oranje kam dem Siegtreffer noch einmal nahe: Ein Schuss von Brugts wurde von Ertz gerade noch am Tor vorbeigelenkt (80.), sodass es letztlich beim Remis blieb.

Am 3. Spieltag der Vorrunde treten beide Teams in der Gruppe E am kommenden Dienstag (9 Uhr) parallel an: Die USA treffen auf Portugal, die Niederlande auf Vietnam.