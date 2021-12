Upamecanos Halbjahr mit Höhen und Tiefen

42,5 Millionen Euro überwies der FC Bayern im Sommer an RB Leipzig für Dayot Upamecano, um nach den Abschieden von Jerome Boateng und David Alaba in der Innenverteidigung top aufgestellt zu sein. Hinter dem 22-Jährigen liegt ein erstes Halbjahr beim Rekordmeister mit Höhen und Tiefen.

Der letzte Eindruck bleibt bekanntlich haften, es war im Falle Dayot Upamecanos ein guter. Beim 4:0 gegen den VfL Wolfsburg verteidigte er zum Hinrundenabschluss konzentriert und resolut, er erzielte als erster Bayern-Verteidiger in dieser Saison einen Treffer und leitete einen weiteren ein. "Er hat endlich mal ein Tor gemacht", freute sich Trainer Julian Nagelsmann, "und er war sehr konzentriert in der Restverteidigung. Dayot hat eine gute Leistung gebracht."

Ende gut, alles gut? Nicht ganz. Zwar attestiert Nagelsmann dem Franzosen "eine stabile Hinrunde mit zwei schwächeren Spielen", das ist allerdings etwas geschönt, es waren doppelt so viele. Beim 1:2 gegen Eintracht Frankfurt patzte der Innenverteidiger ebenso wie beim 3:2-Sieg in Dortmund, beide Male erhielt er vom kicker die Note 5. Ebenso zum Saisonauftakt, als er beim 1:1 in Mönchengladbach Glück hatte, dass der Schiedsrichter nicht zwei Elfmeter gegen ihn pfiff. Einen komplett gebrauchten Tag erwischte Upamecano auch beim 0:5 im DFB-Pokal in Mönchengladbach, Note 6. Zum Rückrundenauftakt geht es ein drittes Mal gegen die Borussia, Gelegenheit zur Revanche.

Nagelsmann bittet um Geduld

Genug der Kritik, Upamecano deutete ebenso seine überragenden Anlagen mehr als an: Zweikampf- und Kopfballstärke, konsequentes nach vorne verteidigen, gute Antizipation. Gegen Wolfsburg und Hoffenheim erhielt er die Note 2, beim 5:1 in Leverkusen gar ebenfalls die 1,5 wie in der Champions League beim 3:0 in Barcelona. Upamecanos nächstes Ziel muss lauten, konstant Topleistungen zu liefern, seine Aussetzer zu minimieren. Die Voraussetzungen dafür bringt er mit. "Er ist nach wie vor ein junger Spieler, das vergisst man manchmal, weil er schon so lange in der Bundesliga spielt", bittet Nagelsmann um Geduld. Zur Erinnerung: Upamecano kam im Januar 2017 aus Salzburg nach Leipzig. 127 Bundesligaspiele hat er mittlerweile absolviert, 25 in der Champions League und sechs für Frankreichs A-Nationalelf. Upamecano ist dem Status des Talents entwachsen, sein persönliches Limit aber hat er noch lange nicht erreicht.