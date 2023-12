Unter Tuchel gewinnt der FC Bayern wieder knappe Spiele

Mit Julian Nagelsmann als Trainer hatten die Bayern ein Problem: Sie gewannen knappe Spiele zu selten. Entweder siegten sie klar und deutlich oder es ging schief. Die Champions-League-Gruppenphase hat nun eine Trendwende unter Thomas Tuchel bewiesen.

Vier seiner sechs Partien in der Gruppenphase gewann der FC Bayern mit einem Tor Unterschied: Beide Duelle mit Manchester United (4:3 und 1:0), in Kopenhagen und daheim gegen Galatasaray jeweils mit 2:1. Ein Novum für den deutschen Rekordmeister, zumal dies neben ihnen nur drei anderen Teams gelungen ist. Real Madrid ebenfalls in dieser Saison, Atletico Madrid 2016/17 und Juventus Turin 2004/05. Die Alte Dame schaffte damals sogar fünf Partien.

Diese Statistik kann den Münchner Mut für die K.-o.-Phase machen, wenn es bekanntlich spätestens ab dem Viertelfinale in aller Regel eng zugeht. In der Bundesliga gewannen sie übrigens lediglich zwei ihrer 13 Partien mit einem Tor Unterschied. Bei nur zwei Remis und einer deutlichen Niederlage in Frankfurt bestätigt dies den Trend unter Tuchel aber eher als dass er ihn konterkariert. Das trifft höchstens auf die Last-Minute-1:2-Pokalblamage in Saarbrücken zu.

Ein Spezialist für das 1:0 fehlt Tuchel mit bis Weihnachten. Kingsley Coman erzielte in Manchester mal wieder das entscheidende 1:0, verletzte sich anschließend jedoch an der Wade. Die Diagnose: Muskelfaserriss. Es war bereits das achte 1:0 des Franzosen in der Königsklasse, darunter das zum Finaltriumph über Paris St. German 2020. Häufiger gelang dies im Bayern-Trikot nur Robert Lewandowski (21-mal), Thomas Müller (16-mal) und zehnmal Giovane Elber. Franck Ribery, Arjen Robben und Roy Makaay glückte es ebenso oft wie Coman.

Gegen Stuttgart und in Wolfsburg dürften Musiala und Sané gesetzt sein

Gegen den VfB Stuttgart und beim VfL Wolfsburg müssen es vor den Festtagen die Kollegen richten. Hinter Harry Kane dürften Jamal Musiala auf der Zehn und Leroy Sané auf einem der beiden Flügel gesetzt sein. Für die letzte offene Position bieten sich Tuchel vier Optionen: Thomas Müller, der dann - vermutlich im Wechsel mit Musiala - öfter nach innen ziehen würde. Mathys Tel, Eric Maxim Choupo Moting oder Raphael Guerreiro, der sich auf der linken Seite ein Wechselspiel mit Alphonso Davies liefern kön