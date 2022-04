Unions Traumkombination: Michel und Behrens belohnen die Mentalitätsmonster

Eindrucksvoll gelang Union Berlin bei RB Leipzig die Revanche für das 1:2 im Pokal-Halbfinale. Die Eisernen paarten bei ihrem für Europa immens wichtigen 2:1-Erfolg Willensleistung und Spielkunst.

Unions Siegtor in Leipzig: Torschütze Kevin Behrens ist nicht im Bild, Vorbereiter Sven Michel (Mi.) verfolgt den Flug des Balles. IMAGO/Picture Point LE

Beeindruckend war vieles an diesem Fußballnachmittag in Leipzig, an dem die Köpenicker nach starker erster Hälfte und klarem Chancenplus diverse Nackenschläge wegsteckten: Zunächst kassierte Union nach Grischa Prömels Fehler einen unverdienten Rückstand (Yussuf Poulsen, 46.). Dann erhielten die Berliner nach Niko Gießelmanns Aktion gegen Nordi Mukiele und Überprüfung von Referee Daniel Schlager nicht den erhofften Strafstoß (59.) - zum Unverständnis von Gießelmann („Klarer Elfmeter“). Doch "wir haben uns nie aufgegeben", sagte der Verteidiger bei "Sky", und es zeige "die Mentalität der Mannschaft, dass wir das Spiel bei einem wahrscheinlichen Champions-League-Teilnehmer noch drehen".

Fischer bringt drei Offensivkräfte

Doch wie war das möglich? Coach Urs Fischer blieb wie schon im Pokal seiner Linie treu und brachte auch in der Liga frisches Offensivpersonal. Und diesmal funktionierte sein Plan, Joker Sven Michel traf nur 21 Sekunden nach seiner Einwechslung zum Ausgleich (86.).

Doch damit nicht genug, die bemerkenswerteste Szene sollte noch folgen, denn Thema der Partie muss und wird im Nachklang vor allem das sensationell herauskombinierte Siegtor der Berliner sein. Keeper Frederik Rönnow sowie die Joker Julian Ryerson und Kevin Behrens waren die Stationen, zunächst bis Sheraldo Becker, der auch kurz vor Schluss noch den Turbo zündete und ins Zentrum passte. Dort nahm sich Michel nicht den Abschluss, sondern legte per Hackentrick auf Behrens ab, der das Siegtor erzielte (89.).

"So erhofft man sich das, dass man als Einwechselspieler ein Tor macht oder einen Assist. Mir ist beides gelungen, und ich freue mich auch riesig für die Mannschaft, dass uns eine kleine Wiedergutmachung gelungen ist", strahlte Michel nach der Partie.

Durch den 2:1-Sieg haben sich die Köpenicker (50 Punkte, jetzt schon neue Bestmarke) an den Fünften Freiburg (52) herangepirscht. Und auch Champions League-Platz 4 (Leipzig, 54) ist nun fast schon in Reichweite.