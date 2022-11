Union vorerst ohne Rönnow - Schäfer wird operiert

Der 1. FC Union Berlin ist mit zwei Verletzten aus Belgien zurückgekehrt. Torhüter Frederik Rönnow und Mittelfeldakteur Andras Schäfer stehen bis auf Weiteres nicht zur Verfügung.

Wie Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin am Samstag mitteilte, hat sich Schlussmann Frederik Rönnow eine strukturelle muskuläre Verletzung zugezogen. Bereits in der Halbzeitpause des Europa-League-Spiels gegen Royale Union Saint-Gilloise in Belgien musste der 30-jährige Däne wegen der Blessur ausgewechselt werden.

Mittelfeldspieler Andras Schäfer konnte die Partie, die Union mit 1:0 für sich entschied, zwar beenden, erlitt aber eine Verletzung am rechten Fuß. Bereits in den kommenden Tagen wird sich der 23-jährige ungarische Nationalspieler einer Operation unterziehen und auch bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen.

Genauere Angaben zur Art der Verletzungen machten die Köpenicker, die vor den Samstagsspielen die Tabellenführung in der Bundesliga innehaben, nicht.

Im Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird sehr wahrscheinlich Lennart Grill (23) zwischen den Pfosten stehen, der bereits in Saint-Gilles für Rönnow reinkam.