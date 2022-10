Union fängt sich untypische Gegentore

Union Berlin musste bei Eintracht Frankfurt die erste Saisonniederlage hinnehmen. In der Defensive zeigten sich die Eisernen in Abschnitt eins überraschend anfällig.

Viel verändert hat sich durch das 0:2 bei Eintracht Frankfurt nicht. Der 1. FC Union Berlin steht weiter an der Tabellenspitze. Doch die erste Niederlage der Saison hat aufzeigt, dass sich die Eisernen stets am Limit bewegen müssen, wenn denn etwas Zählbares herausspringen soll. Weil die Köpenicker einige Tugenden vermissen ließen, riss nun die Serie von saisonübergreifend 14 ungeschlagenen Partien im deutschen Oberhaus.

"Wir haben unsere Basics nicht auf den Platz gebracht, zudem helfen wir bei den Gegentoren noch ein bisschen mit", monierte Trainer Urs Fischer. Jedes 50:50-Duell hat Frankfurt gefühlt gewonnen. Sie waren wacher und schneller in den Entscheidungen." So zum Beispiel beim 1:0, als Diogo Leite und Timo Baumgartl gegen den agilen Randal Kolo Muani das Nachsehen hatten und Mario Götze einnetzen konnte (12.). Dabei waren die Hauptstädter von Beginn an eigentlich gut drin in der Partie.

Ein weiterer haarsträubender Schnitzer folgte beim 0:2. Leite brachte mit einem unnötigen Querpass Paul Jaeckel in Bredouille. Der traf eine falsche Entscheidung, vertändelte das Spielgerät anstatt lang zu schlagen. Der Nutznießer war Jesper Lindström, der daraufhin Jaeckel und Baumgartl mit zwei Finten alt aussehen ließ und vollstreckte (42.). "Wir hatten einige Ballverluste drin, die für uns eher untypisch sind. Deswegen sind wir auch in viele Konter reingelaufen. Daraus müssen wir jetzt lernen", bemängelte Baumgartl. Zwar folgte nach dem Platzverweis für Kolo Muani nochmals auf Aufbäumen und die Gäste erarbeiteten sich somit einige Abschlüsse, aber wirkliche Hochkaräter waren nicht dabei. "Uns hat vorne ein wenig die Durchschlagskraft gefehlt", analysierte Baumgartl.

Dieser agierte als Abwehrchef der Dreierkette, weil Robin Knoche aus privaten Gründen nicht aufgestellt wurde. Ebenfalls Julian Ryerson (Erkältung) fehlte in Frankfurt. Ob die beiden für das immens wichtige Spiel am Donnerstag bei Malmö FF in der Europa League wieder eine Option sind? Fischer sagte: "Bei Robin sieht es gut aus. Bei Julian hoffen wir, dass es bis Donnerstag wieder geht."