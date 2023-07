Union Berlin leiht Aaronson von Leeds aus

Union Berlin hat Brenden Aaronson für ein Jahr ausgeliehen. Der offensive Mittelfeldspieler kommt von Leeds United.

Brenden Aaronson bestritt in der vergangenen Saison 36 Spiele (ein Tor) in der Premier League, doch auch er konnte den Abstieg des Klubs letztlich nicht verhindern. In Europa ist der 22-Jährige schon länger unterwegs: RB Salzburg verpflichtete den kreativen Mittelfeldspieler im Winter 2020/21 und kam dort regelmäßig zum Einsatz, ehe ihn sein Weg nach anderthalb Jahren nach Leeds führte. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2027, eine Kaufoption besitzen die Köpenicker nicht.

"Brendens Zusage hat uns sehr gefreut, er ist ein Spielertyp, den wir nicht haben, der unserem Offensivspiel gut tun wird", sagte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball. "Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über viel internationale Erfahrung und wird unseren Kader auf hohem Level ergänzen." Schließlich ist Aaronson auch schon 32-mal (7 Tore) für die USA zum Einsatz gekommen.

"Unions Weg und der Erfolg der letzten Jahre blieben auch in den USA, Österreich oder England nicht unbemerkt", sagte Aaronson selbst. "Dass ich nun hier bin und mit Union auch in der Champions League spielen kann, daran hätte ich vor einem Jahr nicht geglaubt."

Durch den Wechsel nach Deutschland ist er nun auch seinem Bruder näher gekommen. Paxten Aaronson wechselte im Januar 2023 zu Eintracht Frankfurt, wo er noch einen Vertrag bis 2027 besitzt.