Union bald mit Viererkette? Fischer feilt an neuem System

Union Berlin hat das erste Testspiel der Wintervorbereitung souverän für sich entschieden. Urs Fischer versuchte eine neue Anordnung aus, die laut dem Trainer auch in der Bundesliga zum Einsatz kommen könnte.

Zwei grundverschiedene Halbzeiten hat der 1. FC Union Berlin beim 2:0-Erfolg gegen Hansa Rostock gezeigt. Die zweite Garde wusste in den ersten 45 Minuten - bis auf Jungspund Tim Maciejewski - nicht vollends zu überzeugen. Fischer schickt seine Truppe in einem ungewohnten 4-4-2 auf den Rasen. Laut dem Coach sei das auch eine Variante, die in der Bundesliga so auftauchen könnte. "Das war die Absicht, dass wir das testen wollten. Es sind zwei Systeme, die möglich scheinen, und die versuchen wir dann einzustudieren."

Dieser taktische Schachzug machte mit dem Spielermaterial Sinn, weil mit Levin Öztunali und Tim Skarke zwei schnelle Flügelspieler auf dem Platz standen. Allerdings spielte sich das Duo nicht wirklich in den Vordergrund. Die gesamte Offensive wirkte ein wenig kopflos im letzten Drittel. "Wir waren da vielleicht nicht so zielstrebig genug", resümierte auch Kapitän Christopher Trimmel, der nach dem Seitenwechsel in die Partie kam.

Drittes Testspiel in Planung

Mit ihm auch einige andere Stammkräfte. Mit dem bewährten 3-3-2-2 kehrte Union zur alten Spielweise und Grundformation zurück. Prompt bestimmten die Hausherren das Spielgeschehen, vor allem Top-Torjäger Sheraldo Becker machte mit zwei Treffern einmal mehr auf sich aufmerksam. "Er hat eigentlich immer eine super Position, die muss man nur sehen", sagte Trimmel, der das 1:0 mit einer mustergültigen Flanke servierte.

Für den Kapitän sei es wichtig gewesen, nun am Jahresabschluss nochmals ein weiteres Erfolgserlebnis einzusammeln. "Siege sind immer wichtig für das Selbstvertrauen. Vor allem für die Offensive. Wenn sie Tore schießen, kriegen sie Sicherheit", so der Routinier. "Wenn wir hinten wenig zulassen, ist das auch nicht schlecht." Dieses Credo gilt dann auch für Samstag (14.30 Uhr), wenn Union in der Alten Försterei auf den FC St. Gallen trifft. Zudem ist ein drittes Testspiel - angedacht für den 21. Dezember - noch in Planung. Fischer dazu: "Ich hoffe, dass das noch klappt."