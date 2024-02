Undav erklärt Europa zum Ziel und will "auf jeden Fall" bleiben

Deniz Undav hat das neue Saisonziel des VfB Stuttgart am Samstag öffentlich gemacht - und auch zu seiner Zukunft eine klare Aussage getroffen.

Gegen den 1. FC Köln am Samstag fehlte Deniz Undav wegen seines kleinen Muskelfaserrisses, den er sich zuvor beim 2:1-Sieg in Darmstadt zugezogen hatte. Die Hoffnung, bereits am nächsten Samstag gegen den VfL Wolfsburg wieder zum Kader des VfB Stuttgart zu gehören, lebt aber nach wie vor. "So sieht der Plan aus", sagte Undav vor dem Anpfiff gegen Köln am Sky-Mikrofon. "Ich hoffe, dass der Muskel stabil bleibt."

Dann stünde auch der erwarteten ersten Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft nichts mehr im Wege. Zwar habe Bundestrainer Julian Nagelsmann "genau nullmal" bei ihm angerufen, um sich nach seinem Gesundheitszustand zu erkundigen, verriet Undav auf Nachfrage, trotzdem darf er in den Länderspielen Ende März von seinem Debüt träumen.

"Wir wollen international spielen, das ist das Ziel"

Den damit verbundenen Hype blendet der 27-jährige Angreifer aus. "Solange ich Leistung bringe, wird mein Name ein Thema sein. Wenn nicht, ist der Name auch schnell vergessen", weiß er. "Ich ziehe mein Ding durch, versuche, Spaß zu haben und in der Kabine gut anzukommen, und das war's."

Auch weil Undav in seinen ersten 19 Bundesligaspielen überhaupt gleich 19 Scorerpunkte (14 Tore, fünf Assists) sammelte, hat er mit dem VfB die Champions League im Blick. Und wer, wenn nicht Undav, formulierte deshalb am Samstag erstmals öffentlich das neue Saisonziel. "Ich glaube, langsam kann man nicht mehr drumherum reden, wir wollen international spielen, das ist das Ziel." Alles andere sei "nicht schlau" und ergebe "keinen Sinn". "In den letzten zwölf Spielen versuchen wir, so erfolgreich wie möglich zu sein, dann gucken wir, ob es für die Europa League oder Champions League reicht."

Undav wünscht sich schnellen Vollzug - doch wie teuer wird er?

Und Undav, bis zum Saisonende inklusive Kaufoption von Brighton & Hove Albion ausgeliehen, wäre beim ersten Stuttgarter Europa-Abenteuer seit 2012/13 gerne dabei. "Ja, auf jeden Fall", antwortete er auf die Frage, ob er bleiben wolle. "Ich fühle mich hier wohl." Das Problem für den VfB: Je nach Abschneiden von Spieler und Klub erhöht sich die Summe, die für Undav fällig wird - die Rede ist von bis zu 20 Millionen Euro.

Undav wünscht sich trotzdem einen baldigen Vollzug. "Ich hoffe, das geht so schnell wie möglich, ich bin ganz entspannt. Es kann bis zum Sommer dauern, aber auch jetzt schnell gehen. Mein Berater und die Vereine werden schon gucken, was passiert."