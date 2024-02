Die Riesenchance für Köln! Ito rutscht in Ballbesitz fatal weg und macht damit die Tür auf für Alidou, der sich den Ball schnappt, an Mittelstädt vorbeizieht und auf Bredlow zuläuft. Der Joker will sich den Ball am Keeper vorbeilegen, driftet dabei aber einen Tick zu weit ab und setzt die Kugel schließlich nur ans Außennetz.