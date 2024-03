"Unbeschreibliches Gefühl": Stolzer Lieberknecht hofft auf veränderte Umfragen

Lange Zeit sah es für Bundesliga-Schlusslicht SV Darmstadt 98 am Ostersonntag nach einer weiteren Niederlage aus. Doch nach 0:2-Rückstand kämpften sich die Lilien zurück - und hoffen nun auf ein noch größeres Comeback.

"In dem Stadion bei der Atmosphäre, das ist Fußball pur, das muss man lieben", meinte Torsten Lieberknecht bei DAZN nach dem 2:2 beim VfL Bochum. "So zurückzukommen ist ein unbeschreibliches Gefühl", zeigte der Darmstädter Coach durch Freude darüber, trotz des bereits großen Rückstands im Abstiegskampf zumindest einen Punkte gerettet zu haben. "Es war klasse, wie wir das gedreht haben, das macht mich schon stolz", fügte Lieberknecht an.

Der Trainer des Tabellen-18. hofft nun, dass der erste Punktgewinn seit dem 1:1 in Bremen am 24. Februar seinem Team neuen Mut für die nächsten Wochen verleiht. In vielen Umfragen im Abstiegskampf, so Lieberknecht, komme seine Mannschaft derzeit schon gar nicht mehr vor. Daher hofft Lieberknecht nun, dass der hart erkämpfte Punkt von Bochum den Seinen nun "neue Energie und neue Kraft" dafür gibt, bald dank weiterer Zähler doch noch ein kleines Wunder im Keller zu vollbringen - und so auch wieder in den Umfragen aufzutauchen.

Schuhen sieht Lohn für harte Trainingsarbeit

Eine flammende Rede auf die Einstellung seiner Mannschaft schwang auch Marcel Schuhen. "Viele Mannschaften fallen zusammen, wir nicht", bekräftigte der Darmstädter Keeper. "Wir haben einen Punkt geholt und der wird wichtig sein", zeigte sich der 31-Jährige durchaus zuversichtlich. Dabei sei das unerwartete Comeback von Bochum die Frucht harter Arbeit gewesen: "Wir haben die letzten zwei Wochen richtig geschuftet, zu Recht geschuftet. Heute hat man gesehen, dass wir die Körner hatten, um hier zurückzukommen."

Der Keeper selbst hatte am Erfolg der Aufholjagd durchaus einigen Anteil. Denn beim Stand von 0:2 verhinderte Schuhen mit einer Rettungstat in voller Streckung bei einem Schuss von Takuma Asano ein mögliches 0:3, ehe im direkten Gegenzug der Anschlusstreffer fiel. "Die Parade war in dem Fall wichtig, weil wir danach das 2:1 machen", sagte auch Schuhen.

Skarke: "Unentschieden war fast zu wenig"

Obwohl die Einstellung der Darmstädter in Bochum bis zum Ende stimmte und die Mühe der Lilien am Ende zumindest mit dem Ausgleich belohnt wurden, bleibt das Lager des Aufsteigers realistisch: "Die Moral zeichnet uns aus. Aber das Unentschieden war fast schon zu wenig", befand etwa Tim Skarke, der das Tor zum 1:2 erzielt hatte. Auch Schuhen hatte bis zuletzt sogar auf einen Sieg gehofft, für den es auch Gelegenheiten gegeben hatte: "Ich hätte mir gewünscht, dass 'Gjaso' (Klaus Gjasula; Anm. d. Red.) den Ball bei den beiden Chancen mehr drücken kann."

Eines werde es aber auch in den kommenden Wochen bei den Lilien nicht geben: Negative Stimmung. "Wenn man negativ ist, dann braucht man nicht antreten. Wir sprechen Dinge sehr, sehr klar an, aber nicht für Medien offensichtlich. Bringt ja nichts, wenn man für die Kamera wirksam rumschreit", erzählt Schuhen. Um allerdings wirklich ernsthaft noch über ein weiteres, größeres Comeback nachdenken zu können - und zwar das im Abstiegskampf -, so müssen aus Darmstädter Sicht am kommenden Samstag (15.30 Uhr) beim Lokalrivalen 1. FSV Mainz 05 im nächsten Kellerduell definitiv drei Punkte her.