Umfrage: Gelingt Heidenheim ein Punktgewinn in Wolfsburg?

Der 1. FC Heidenheim startet am kommenden Wochenende zum ersten Mal in der Bundesliga - und tritt zum Start beim VfL Wolfsburg an. Glückt dem Aufsteiger und Underdog hier direkt ein Punktgewinn? Stimmen Sie ab.

Frischgebackener Bundesligist: der 1. FC Heidenheim. IMAGO/Eibner