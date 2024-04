Immer wieder Scienza: Ulm dominiert dank reifer Leistung im Topspiel

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat dank einer reifen Leistung das Topspiel gegen Mitaufsteiger Preußen Münster 1:0 gewonnen. Damit distanzieren die Spatzen den SCP in der Tabelle auf sieben Punkte.

Ulms Trainer Thomas Wörle tauschte im Vergleich zum 2:0-Sieg in Halle einmal: Higl stürmte für VfB-Leihgabe Kastanaras (Bank).

Sein Gegenüber Sascha Hildmann brachte nach der 1:3-Heimniederlage im Topspiel gegen Regensburg drei Neue: Ter Horst, Steczyk und Oubeyapwa starteten anstelle von Böckle, Bouchama und Lorenz (alle Bank).

Beide Teams starteten sehr engagiert, emsig. Die Automatismen in den Defensivreihen griffen zumeist, nicht aber in einer Szene: Scienza flankte von links butterweich an den zweiten Pfosten, wo Higl im Kopfballduell mit Oubeyapwa klare Größenvorteile hatte - das 1:0 (10.).

Schulze Niehues rettet dreimal

Die Lufthoheit war nicht nur beim Tor klar verteilt, auch defensiv räumten Gaal, Reichert und Co. vieles weg. Defensivkollege Strompf leistete sich in der 23. Minute allerdings einen schlimmen Rückpass, den Batmaz erlief. Der Preußen-Stürmer umkurvte Ortag, brachte den Ball aus sehr spitzem Winkel aber nicht mehr aufs Tor.

Abgesehen davon besaßen die Spatzen Oberwasser, hätten durch Rösch (35.) oder Brandt (45.+4) auch durchaus das 2:0 erzielen können. Schulze Niehues zeichnete sich in beiden Situationen aus.

Auch nach dem Seitenwechsel stand der Torwart-Routinier, der im Sommer seine Karriere beenden wird, im Blickpunkt. Im Eins-gegen-eins parierte er gegen den durchgebrochenen Scienza (52.).

Stoll trifft per Nachschuss

Der sollte mit seiner Spielfreudigkeit in den kommenden Minuten immer wieder für Unruhe sorgen, mehrere gute Aktionen erzeugen und Gelbe Karten beim Gegner verursachen. Gepaart mit der Seelenruhe der Abwehrkollegen war dieser Mix für Münster nicht zu bezwingen.

Stattdessen fiel noch das 2:0: Janns Ecke landete auf dem Kopf von Stoll. Dessen Abschluss pariert Schulze Niehues stark, aber nach vorn. So konnte der Rechtsverteidiger den Nachschuss einschieben (83.). Der abgezockte SSV spielte den Vorsprung herunter und ließ nichts mehr zu.

Die Spatzen müssen bereits am Dienstag wieder im Landespokal-Viertelfinale bei den Stuttgarter Kickers ran (19 Uhr). Münster spielt erst am kommenden Sonntag wieder gegen Freiburg II (16.30 Uhr).