Adu übertrifft Alaba und Musiala: Die jüngsten Drittliga-Torschützen

11. Kevin Akpoguma - 17 Jahre und 282 Tage

In der Saison 2012/13 erzielte Kevin Akpoguma sein erstes Tor in der 3. Liga. Der Verteidiger steuerte beim 3:2-Sieg in Osnabrück den letztlich entscheidenden Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 bei. Mit dem KSC stieg er am Ende auf. imago images