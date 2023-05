Über 14 Jahre: Werder und die ausgemachte Bayern-Phobie

SV Werder Bremen gegen den FC Bayern: Möglich, dass bei dieser Begegnung am Samstagabend ein neuer Bundesligarekord herausspringt. Die Münchner könnten zum 27. Mal in Folge ungeschlagen bleiben.

Den Wunsch, den Niklas Stark erst kürzlich via kicker-Interview äußerte, "in dieser Saison noch mal eine Sensation zu schaffen", ließ dafür natürlich gerade den nun bevorstehenden 31. Spieltag in den Fokus rücken. Ein Heimspiel gegen den FC Bayern, exponiert angesetzt um 18.30 Uhr an diesem Bundesliga-Samstag. "Das wäre auf jeden Fall eine Sensation", bestätigte der Verteidiger des SV Werder Bremen noch vor zwei Wochen.

Ob ihm zu diesem Zeitpunkt bereits bewusst gewesen war, welch hohe Hürde ein Sieg für seinen aktuellen Klub tatsächlich darstellen würde, darf hingegen bezweifelt werden. Der 28-Jährige wechselte ja erst im vergangenen Sommer von Hertha BSC nach Bremen - wo man allerdings schon seit über 14 Jahren schon gar nicht gut auf den Rekordmeister zu sprechen ist. Die zurückliegenden sportlichen Ergebnisse lassen jedenfalls auf eine ausgemachte Bayern-Phobie schließen.

Werder gegen Bayern: Ein Punkt aus den jüngsten 22 Ligaspielen

26 Spiele bereits hält die Serie an, die die Münchner gegen Werder ungeschlagen sind, darunter 22 Siege und vier Unentschieden. In nur einer der jüngsten 22 Begegnungen konnte der Aufsteiger überhaupt punkten. Ohne einen Bremer Sieg würde am Samstag nun ein neuer Bundesligarekord zustande kommen: Bislang konnte nur Borussia Mönchengladbach von 1994 bis 2010 gegen Bayer Leverkusen ebenfalls eine Ewigkeit lang nicht gewinnen.

"Das eine oder andere Mal" habe es in der bisherigen Saison "ja schon geklappt", erinnerte Stark, dass der Aufsteiger nach seiner Bundesliga-Rückkehr durchaus überraschen konnte, insbesondere beim 3:2-Auswärtssieg nach 0:2-Rückstand bis zur 89. Minute am 3. Spieltag in Dortmund - gegen den anderen verbliebenen Meisterschaftsanwärter.

Doch unabhängig von einem erneuten Eingreifen in den Titelkampf benötigt Werder auch selbst noch Punkte für den sicheren Klassenerhalt. Der letzte Bremer Sieg gegen die Bayern datiert übrigens vom 20. September 2008, dem 5. Spieltag der Saison 2008/09. Letztlich fehlten den Münchner drei Punkte zur Meisterschaft, die der VfL Wolfsburg gewann.