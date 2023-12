Tuchel: "Sonst haben wir keine Chance zu gewinnen"

Dass Thomas Tuchel beim FC Bayern personell nicht mehr viele Optionen bleiben, kann auch anderweitig ein Problem werden.

Eine Niederlage hallt beim FC Bayern immer nach, natürlich ganz besonders nach einem 1:5 wie am vergangenen Wochenende in Frankfurt. Die Reaktion fiel in der Champions League ansprechend aus, das 1:0 bei einem unterirdischen Manchester United hat die Gemüter vorerst ein bisschen beruhigt. Wenn auch nur ein bisschen.

Dass der letzte Samstag Spuren hinterlassen hat, untermauerte Thomas Tuchel auch an diesem Freitag nochmal, nachdem er vor dem United-Spiel schon in aller Deutlichkeit geschimpft hatte über die zahlreichen Fehler seiner Mannschaft. Weil ihm die Spieler links und rechts, besonders rechts, in schöner Regelmäßigkeit wegbrechen, mangelt es dadurch auch an internem Konkurrenzkampf.

Podcast Wird Freiburg zum Dauergast in Europa? Der SC Freiburg überwintert trotz Niederlage in Europa. Außerdem: Fan-Boykott in der Liga, ein neuer Rekord bei Leverkusen und eine Enttäuschung für Gregor Kobel. alle Folgen

Möglicherweise hätte Tuchel einen Min-Jae Kim oder Dayot Upamecano nach deren abenteuerlichen Auftritten in Frankfurt sogar abgestraft mit einem Bankplatz in Manchester oder am Sonntag gegen Stuttgart (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Allein: Das geht halt nicht, Optionen verbleiben keine. Matthijs de Ligt kehrt zwar in den Kader zurück, wäre nach wochenlanger Verletzungspause aber allenfalls eine Notfalloption.

Tuchel hofft auf ein "Feuer" in der Mannschaft

"Wenn wir den internen Konkurrenzkampf nicht haben und damit eine extrinsische Motivation fehlt, muss die intrinsische natürlich extrem hoch sein", fordert der Trainer. "Das haben wir mit Sicherheit in Frankfurt vermissen lassen und haben das mit Sicherheit gezeigt im Old Trafford, auf welcher Stufe das sein muss, damit wir eine gefährliche, eine starke Mannschaft sind. Eine Mannschaft, die auf dem Level spielt, das wir von uns selbst erwarten."

Dieses Level, weiß Tuchel, "muss unbedingt da sein am Sonntag, ansonsten haben wir keine Chance zu gewinnen. Wenn wir nicht mit dem gleichen Spirit, der gleichen Verbissenheit, der gleichen Energie das matchen, was auch Stuttgart in die Waagschale wirft, wird sich die individuelle Klasse nicht durchsetzen."

Eine deutliche Ansprache, die Tuchel nicht nur extern, sondern auch intern so wählt. Auch wenn damit so mancher Profi seine Problemchen hat. Das 1:5 in Frankfurt, hofft Tuchel, "hat ein Feuer geweckt bei uns, das so nicht stehen zu lassen". Die Reaktion steht in der Liga noch aus, aber "wir wollen sie am Sonntag zeigen".