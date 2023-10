Tuchel adelt Sané: "Dann kann er die Liga dominieren"

Der FC Bayern München geht mit einem überzeugenden 3:0-Sieg über den SC Freiburg in die Länderspielpause. Ein wichtiger Faktor: Leroy Sané, dessen Qualitäten Trainer Thomas Tuchel zu schätzen weiß.

Thomas Tuchel war hochzufrieden am Sonntagabend. Nach dem erkämpften Punkt in Leipzig (2:2) und dem nicht minder zähen 2:1 in Kopenhagen wusste sein Team gegen den SC Freiburg (3:0) auf ganzer Linie zu überzeugen. 70 Prozent Ballbesitz, nur zwei zugelassene Abschlüsse und viel Freude im Spiel nach vorne. "Sehr gut, sehr gut", fand Tuchel bei "DAZN". "Es war von Anfang bis Ende sehr konzentriert, sehr flüssig." Man habe sich "viele Torchancen herausgesielt, nichts zugelassen". Entsprechend war es ein "sehr gutes Spiel heute".

"Sehr klar, sehr gefährlich, giftig"

Einen enormen Anteil am Sieg des FC Bayern München hatte Leroy Sané - nicht nur wegen seines Tores zum zwischenzeitlichen 2:0. "Er hat heute sehr klar gespielt, mit ganz wenigen Ballverlusten. Sehr, sehr gefährlich", hatte Tuchel Lob für seinen Schützling übrig, der als Aktivposten viele gefährliche Szenen der Münchner einleitete. "Er war sehr giftig in seinen Laufwegen und in seinen Dribblings, hat sich dann belohnt, hat ein unglaublich schönes Tor geschossen, das dann leider Abseits war."

Vor seinem Treffer zum vermeintlichen 3:0 vor der Pause, als er Freiburgs Merlin Röhl mit einem Tunnel aussteigen ließ und im Anschluss perfekt in den Winkel traf, stand er beim Zuspiel von Kingsley Coman hauchdünn im Abseits, wie das Schiedsrichtergespann nach VAR-Eingriff feststellte.

Doch auch ohne dieses Tor konnte sich Sané des Lobes seines Trainers sicher sein, der aber auch klarmachte, dass man nicht weniger als solche Leistungen vom 27-Jährigen sehen will. "Das ist das, was wir auch erwarten von ihm. Er kann so dominant sein in der Liga. Er hat die körperlichen Voraussetzungen, er hat natürlich das Talent. Wenn er Spielfreude hat, klar im Kopf ist und fokussiert, dann kann er den Unterschied ausmachen."

Sanés konstant starken Leistungen in dieser Runde haben auch etwas mit dem speziellen Verhaltnis zu Trainer Tuchel zu tun. "Wir haben einen Draht zueinander, das glaube ich schon. Die Chemie stimmt. Wir verlangen viel von ihm und das weiß er auch. Wenn er mit der Freiheit, der Lust und der positiven Körpersprache spielt, dann macht er den Unterschied", so Tuchel weiter.

Eine Einschränkung machte Tuchel allerdings beim Loben, denn manchmal beginne Sané zu hadern. "Wenn alle mitmachen, dann macht er das auch gerne. Er kann auch vorangehen, er muss das auch machen, weil er das körperlich drauf hat. Er ist körperlich eine Maschine und das muss er zeigen. Dann kann er die Liga dominieren", so Tuchel. "Das macht er auch gerade."