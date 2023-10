Coman leitet Bayerns ungefährdeten Sieg gegen Freiburg sehenswert ein

Der SC Freiburg enttäuschte in München auf ganzer Linie. Dem FC Bayern München fiel es entsprechend nicht schwer, einen Heimsieg einzufahren, den Kingsley Coman mit einem kuriosen Tor in die Wege leitete.

Bayerns Trainer Thomas Tuchel nahm nach dem mühsamen 2:1-Sieg in Kopenhagen zwei Wechsel vor: Goretzka und Müller begannen für Laimer und Musiala (beide Bank). Auf Sommer-Neuzugang Guerreiro musste der Rekordmeister kurzfristig verzichten. Der Portugiese zog sich einen Muskelfaserriss zu und fehlt den Münchnern erneut.

Auch Freiburgs Trainer Christian Streich musste nach dem 1:2 bei West Ham einen kurzfristigen Ausfall verkraften: Ginter, der seit seiner Rückkehr zum Sport-Club kein Spiel verpasste, musste krankheitsbedingt passen. Für ihn begann Gulde, außerdem erhielten Röhl und Doan den Vorzug vor Höfler (weiterhin Rot-gesperrt) und Adamu (Bank).

Vom Start weg entwickelte sich eine einseitige Begegnung. Die Münchner rissen die Partie an sich und drückten die ohne Ginter mitunter unsortierten Freiburger vor den eigenen Strafraum. Mit einer frechen direkten Ecke verpasste Kimmich die frühe Führung (4.), die nach einigen missglückten und nicht fein zu Ende gespielten Angriffen auf kuriose Weise fallen sollte.

Coman flankt zur Bayern-Führung

Coman flankte von der rechten Seite scharf nach innen. So scharf, dass sich der Ball über Atubolu hinweg an den zweiten Pfosten senkte und von dort hinter die Linie prallte (12.).

Mit zwei Flachschüssen (19., 22.) meldete sich Kane, der sich immer wieder für den Spielaufbau fallen ließ, in der Begegnung an und war dann am zweiten Treffer direkt beteiligt. Sané, einer der auffälligsten Münchner Akteure, zog von seiner linken Seite, auf der er Gegenspieler Sildillia immer wieder vor große Probleme stellte, in die Mitte. Der Nationalspieler ließ beinahe ein halbes Dutzend Gegenspieler stehen, spielte im perfekten Moment in den Lauf von Kane, der sich mit einer scharfen Flanke bei seinem Mitspieler bedankte, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte (25.).

Nach starkem Solo und Zusammenspiel mit Kane trifft Sané zum 2:0. Getty Images

Hauchdünne Abseitsstellung verhindert Sanés Doppelpack

Ein Freiburger Aufbäumen war zuvor wie auch danach nicht zu erkennen. Nach Ballgewinn gab der SCF das Spielgerät meist schnell wieder ab, einzig ein missglückter Schuss von Höler (6.) sollte im ersten Durchgang gelingen. Hinten hatte man Glück, dass Atubolu Guldes Eigentor verhinderte (27.), Sanés Flachschuss abgefälscht wurde (31.) - und eine hauchdünne Abseitsstellung Sanés Doppelpack verhinderte (44.). Vor dem Eingriff des VAR hatte der Außenstürmer Röhl alt aussehen lassen und den Ball perfekt in den Winkel gezimmert.

Obwohl es zur Pause somit bei einer knappen Führung blieb, schien die Partie bereits entschieden. Und an diesem Eindruck sollte sich auch nach Wiederanpfiff nichts ändern. Vom eigenen Anstoß drängten die Freiburger mit dem eingewechselten Philipp (für Röhl) nach vorne, verloren aber schnell den Ball - und fielen dann in alte Muster zurück.

Comans vierter Versuch sitzt

Es war entsprechend ein Leichtes für die Münchner, den Sieg locker nach Hause zu bringen. Die Gastgeber dominierten und zeigten sich spielfreudig, ohne aber in letzter Konsequenz vor das Tor zu spielen. Einzig Coman tauchte mehrfach vor Atubolus Tor auf und scheiterte entweder am Keeper (71.), zielte drüber (69.) oder traf die falsche Entscheidung (77.).

Kurz vor Schluss und nach einem Pfostenschuss von Goretzka, bei dem Atubolu seine Finger im Spiel hatte (83.), belohnte sich Coman dann doch noch. Weil Lienhart den Linksschuss per Rücken abfälschte, war Atubolu ohne Chance (85.). Während Krätzig (89.) und Tel (90.) Chancen ausließen, weiter zu erhöhen, kamen die Freiburger tatsächlich noch einmal nach vorne. Sildillia traf sogar noch zum Anschluss, durfte wegen vorausgegangener klarer Abseitsposition aber nicht jubeln (87.). Bezeichnend für den ansonsten enttäuschenden Freiburger Auftritt: Eine erste Ecke verdienten sich die Gäste erst in der Nachspielzeit.

Freiburg gewinnt auch im 24. Anlauf nicht in München

Weil auch die nichts einbrachte, blieb es beim klaren wie verdienten Münchner Heimsieg, der den Rekordmeister zurück auf Rang drei schiebt. Die Freiburger, bei denen Breunig und Rüdlin in der Schlussphase ihr Bundesliga-Debüt feierten, blieben derweil auch im 24. Anlauf in München in der Bundesliga sieglos.

Bayern München gastiert nach der Länderspielpause am 21. Oktober in Mainz (18.30 Uhr). Der SC Freiburg empfängt ein paar Stunden früher den VfL Bochum (15.30 Uhr).