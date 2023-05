TSG verkauft Borkovic nach Graz - Auch Posch vor dem Abgang

Alexandar Borkovic spielte in Hoffenheim keine Rolle, der Verteidiger bringt der TSG aber noch eine gute halbe Million Euro Ablöse ein.

Ein österreichischer Innenverteidiger, der nach einer Leihe Hoffenheim nun endgültig verlässt - nein, die Rede ist nicht von Stefan Posch, sondern von Alexandar Borkovic. Der 23-Jährige war vor drei Jahren für 600.000 Euro von Austria Wien zur TSG gewechselt, in der Hoffnung, einen ähnlichen Werdegang wie Posch hinzulegen. Doch im Gegensatz zu dem mittlerweile 26 Jahre alten Posch, der vor seiner Leihe immerhin 126 Profispiele für die Kraichgauer absolviert hatte, sind für Borkovic gerade mal vier Einsätze notiert, und zwar in der 2. Mannschaft in der Regionalliga Südwest.

Wegen Verletzungen und ausbleibender Entwicklung hatte der linksfüßige Perspektivspieler keine Rolle gespielt und seine Perspektive in Hoffenheim zeitig verloren. Bereits vor zwei Jahren war Borkovic wieder in seine Heimat zurückgekehrt und spielte seither auf Leihbasis für Sturm Graz. Auch dort kam der gebürtige Wiener erst auf insgesamt 24 Pflichtspiele, dennoch verpflichten die Grazer den Abwehrspieler nun fest und überweisen nach kicker-Informationen noch 550.000 Euro an die TSG, die somit zumindest verlustfrei aus diesem Experiment hervorgeht.

Rund fünf Millionen für Posch

Auch der Vollzug des Abganges des zweiten österreichischen Verteidigers scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Posch, dessen verpatzter Saisonauftakt mit der TSG in Gladbach (Gelb-Rot nach nur 19 Minuten) sich als Abschiedsvorstellung entpuppte, war später an den FC Bologna verliehen worden. Beim aktuellen Tabellenneunten der Serie A avancierte der Abwehrspieler zur Stammkraft (28 Spiele, sechs Tore).

Deshalb ist stark davon auszugehen, dass die Italiener die vereinbarte Kaufoption ziehen werden, die ohnehin unter den gegebenen Umständen zur Kaufverpflichtung werden dürfte. Demnach sollte demnächst noch eine Ablösesumme in Höhe von rund fünf Millionen Euro fließen, Poschs Vertrag in Hoffenheim ist noch bis 2024 datiert.