TSG bindet Hickelsberger

Julia Hickelsberger (24) hat ihren in diesem Sommer endenden Vertrag bei der TSG Hoffenheim um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Die Österreicherin spielt seit 2022 für die Kraichgauerinnen und wurde in dem Jahr auch Fußballerin des Jahres in ihrer Heimat. Seitdem wurde sie aber mehrfach durch Verletzungen gebremst. "Wir sind optimistisch, dass das überwunden ist", sagt TSG-Coach Stephan Lerch: "Mit ihren Fähigkeiten kann sie gerade im Offensivspiel sehr wertvoll für jede Mannschaft sein."