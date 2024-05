Heidenheim gibt Pick keinen Vertrag

Florian Pick muss den 1. FC Heidenheim mit Ablauf des kommenden Monats verlassen. Der frisch gebackene Europapokal-Teilnehmer machte am Mittwoch öffentlich, dass er dem 28 Jahre alten Offensivspieler keinen neuen Vertrag angeboten habe. In der zurückliegenden Saison lief Pick 22-mal in der Bundesliga auf, davon 21-mal als Joker. Auch Eren Dinkci (SC Freiburg), Christian Kühlwetter und Elidon Qenaj (jeweils Ziel unbekannt) lassen den FCH hinter sich.