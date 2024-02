Trotz Krise und Ausfälle: Gulacsi warnt vor Bayern

Der FC Bayern liegt RB Leipzig - zumindest, wenn man man auf die jüngsten Spiele zurückblickt. Nun ist der FCB auch noch angeschlagen, doch Peter Gulacsi will das nicht überbewerten.

In der ersten Trainingseinheit der Woche waren bei RB Leipzig längst noch nicht alle Leistungsträger am Start. Verteidiger Lukas Klostermann zog sich am Samstag beim 2:0 gegen Mönchengladbach eine vom Verein nicht näher konkretisierte Verletzung im hinteren rechten Oberschenkel zu und wird dem Pokalsieger wohl in den nächsten Wochen fehlen. Kapitän Willi Orban, Amadou Haidara, Dani Olmo und Torhüter Peter Gulacsi begnügten sich aus Gründen der Belastungssteuerung am Dienstag mit einer regenerativen Einheit.

"Ich habe nach langer Zeit wieder drei Spiele in einer Woche gemacht. Deshalb haben wir als Vorsichtsmaßnahme entschieden, dass ich drin bleibe. Morgen bin ich hoffentlich wieder auf dem Platz mit den Jungs", schilderte Gulacsi, der nach auskuriertem Kreuzbandriss seit drei Wochen wieder die Nummer eins im Leipziger Tor ist und auch am Samstag beim FC Bayern zwischen den Pfosten stehen wird.

Starke Bayern-Bilanz

Die letzten vier Pflichtspiele gegen den Rekordmeister haben die Leipziger nicht verloren, die letzten beiden Gastspiele in der Allianz-Arena sogar gewonnen. "Die letzten zwei Auswärtsspiele in München waren sehr gut von uns, das sollte wieder unser Ziel sein", sagte Gulacsi. Am 33. Spieltag der vergangenen Saison hatte RB die Münchner mit einem 3:1 von der Tabellenspitze gestürzt (die sie sich im Saisonfinale dank Dortmunds Patzer gegen Mainz zurückholten). Und zum Start in die aktuelle Spielzeit gewann Leipzig mit einem 3:0 beim FC Bayern den Supercup.

Die aktuelle Krise beim FC Bayern und die Diskussionen um Trainer Thomas Tuchel will Gulacsi nicht als hoffnungsvolle Signale für sein Team werten. "Auch wenn die Situation bei Bayern nicht ganz einfach ist, ist es Bayern München zuhause. Da kann man nicht hinfahren und glauben, dass alles von selbst laufen wird", warnte der ungarische Nationalkeeper: "Trotz der Ausfälle ist es eine Weltklassemannschaft."

Von den eigenen Reihen fordert Gulacsi "eine kollektiv gute Defensivleistung. In München ist es sehr wichtig, dass man nicht in Rückstand gerät und das Spiel so lange wie möglich offen hält."