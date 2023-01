Trotz des "Schockmoments": Bobic spricht Schwarz eine Job-Garantie aus

Sandro Schwarz wird Hertha BSC auch nächste Woche noch trainieren. Vor dem Berliner Derby gegen den Stadtrivalen Union gab Geschäftsführer Fredi Bobic seinem Trainer eine Job-Garantie - und zwar unabhängig vom Ausgang der Partie.

Werden auch in Zukunft zusammenarbeiten: Sandro Schwarz (li.) und Fredi Bobic. IMAGO/Metodi Popow

Erst ein 1:3 beim VfL Bochum - und dann dieses niederschmetternde 0:5 gegen den VfL Wolfsburg: Es hat gerade einmal zwei Spiele im neuen Jahr gebraucht, um zum wiederholten Male im Hertha-Umfeld Unruhe aufkommen zu lassen. Gerade der jüngste Auftritt am vergangenen Dienstag nährte Zweifel an Trainer Sandro Schwarz, der erst im Sommer nach Berlin gekommen ist, es seitdem aber nicht geschafft hat, Hertha aus dem Tabellenkeller der Bundesliga zu führen.

Über Rang 13 kam die Alte Dame im gesamten Saisonverlauf noch nicht hinaus, derzeit ist Hertha Vorletzter. Eine Situation, die eine Menge Kritik hervorruft und auch Fragen nach Schwarz provoziert.

Der 44-Jährige wollte sein Augenmerk allerdings auf den Fußball legen, als er vor dem Derby nach seiner Zukunft gefragt wurde. "Die Art und Weise, wie wir gerade unter der Woche Fußball gespielt haben, war ein Schockmoment. Darauf gilt es zu reagieren heute im Derby. Wir müssen uns wieder Stabilität erarbeiten", sagte Schwarz in einem Sky-Interview vor der Partie und entgegnete dann auf die Frage, ob er sich Sorgen um seinen Job mache: "Nein. Das Vertrauen ist komplett da, was die Jungs betrifft. Wir sollten uns über das Spiel Gedanken machen und nicht, was die Konsequenz danach sein könnte."

Schwarz hat also keine Zweifel, auch kommende Woche noch Hertha-Trainer zu sein. Eine Haltung, die auch damit zu tun hat, dass Geschäftsführer Fredi Bobic zu ihm steht. Als der frühere Bundesliga-Stürmer vor dem Derby gefragt wurde, ob er auch dann an Schwarz festhalte, wenn Hertha nach dem Spiel erneut ohne Punkte dastehen sollte, entgegnete Bobic: "Absolut."