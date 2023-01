Trio fehlt RB in Abu Dhabi - Gvardiol wird nachreisen

Nicht mit dem gesamten Kader kann RB Leipzig die intensive Winter-Vorbereitung aufnehmen. In Abu Dhabi wird ein Trio komplett fehlen - dafür dürfen sich neun Talente beweisen.

Sie können in Abu Dhabi nicht gemeinsam arbeiten: Trainer Marco Rose und Christopher Nkunku. imago images

Christopher Nkunku wird nicht dabei sein, wenn sich RB Leipzig am Montag um 11 Uhr ins Trainingslager nach Abu Dhabi (2. bis 11. Januar) aufmacht. Der Top-Scorer der Sachsen (16 Tore und vier Assists in 23 Pflichtspiel-Einsätzen) wird seine Reha-Maßnahmen infolge eines Außenbandrisses im linken Knie wie zuletzt in Paris fortsetzen.

Nkunku hatte die Verletzung im WM-Trainingslager der französischen Nationalmannschaft Mitte November erlitten und deswegen das Turnier in Katar verpasst. Ob der Offensivallrounder beim ersten Bundesligaspiel im neuen Jahr - am 20. Januar gegen den FC Bayern München (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) - zum Kader zählen wird, ist sehr fraglich und eher wenig realistisch. Wahrscheinlicher ist, dass der 25-Jährige, dessen Wechsel zum FC Chelsea im Sommer als fix gilt, erst im Februar wieder in das Geschehen eingreifen kann.

Gulacsi und Schlieck bleiben zu Hause

Neben Nkunku werden auch Stamm-Torhüter Peter Gulacsi (nach Kreuzbandriss) und Nachwuchskeeper Timo Schlieck (nach Meniskus-OP) nicht mit nach Abu Dhabi reisen. David Raum, der sich im Urlaub eine Knöchelblessur zugezogen hat, und Timo Werner (nach Syndesmose-Riss Anfang November) gehören derweil zu den insgesamt 31 Akteuren, die mit dem aktuellen Bundesliga-Dritten ins Trainingslager reisen. Raum und Werner sollen dort zunächst ihre Reha fortsetzen und idealerweise im Verlauf des Camps ins Mannschaftstraining integriert werden. Bei beiden Nationalspielern ist eine Rückkehr in den Kader für das Duell mit dem Rekordmeister denkbar.

Zum Kader von RB für Abu Dhabi - wo Josko Gvardiol wegen WM-Urlaubs erst am 8. Januar eintreffen wird - gehören auch die Nachwuchsspieler Jonas Nickisch (18), Oskar Preil (19, beide Tor), Max Voigt (18, Abwehr), Ohene Köhl (18, Sturm), Daniel Ihendu (17, Abwehr), Aris Baydemir (16, Mittelfeld), Winners Osawe (16, Mittelfeld), Chilohem Onuoha (17, Mittelfeld) und Yannick Eduardo (16, Sturm).