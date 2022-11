Außenbandriss: Klarheit bei Nkunku

Seit Dienstag ist klar, dass Christopher Nkunku die WM in Katar verpassen würde. Nun herrscht auch Klarheit über die Verletzung des Franzosen.

Am Dienstag hat sich Christopher Nkunku im Training der Franzosen bei der Vorbereitung auf die am Sonntag beginnende WM in Katar verletzt, die Titelkämpfe wird der 25-Jährige verpassen. Nun steht auch die Schwere der Verletzung fest. Weitere Untersuchungen ergaben, dass sich der Stürmer "einen Riss des Außenbandes im linken Knie" zugezogen hat, wie RB Leipzig am Samstag via Twitter mitteilte.

"Wie lange er ausfallen wird, ist offen", so der Verein, "es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten für diese Verletzung." Zunächst war bei Nkunku noch von einer Verstauchung im linken Knie die Rede.

Die Verletzung hatte Nkunku beim Training der Equipe Tricolore nach einem Zweikampf mit Eduardo Camavinga erlitten, der daraufhin Opfer mehrerer rassistischer Kommentare geworden war und von Nkunku in Schutz genommen wurde. Für Nkunku steht nun Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt im Kader Frankreichs.