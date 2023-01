"Transfer, wie man sich ihn wünscht": Magdeburg verlängert mit Elfadli

Erst im vergangenen Sommer stieß Daniel Elfadli zum 1. FC Magdeburg. Seine Entwicklung beim Zweitligisten zahlt sich nun in Form eines neuen Vertrags aus.

Wie die Magdeburger am Montagnachmittag mitteilten, hat Elfadli seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Wie lange das neue Arbeitspapier des Mittelfeldspielers laufen wird, teilte der FCM allerdings nicht mit.

Elfadli kam erst vor dieser Saison vom Regionalligisten VfR Aalen zum damaligen Zweitliga-Aufsteiger und eroberte sich nach einer kurzen Anlaufzeit einen Stammplatz im defensiven Mittelfeld. Seit dem 6. Spieltag kam er zu elf Einsätzen in der 2. Liga, die letzten fünf vor der Winterpause stand der 25-Jährige immer in der Startelf. "Mit seiner Entwicklung sind wir sehr zufrieden", lobte Sportgeschäftsführer Otmar Schork Elfadli auf der FCM-Website: "Innerhalb kürzester Zeit ist ihm der Sprung aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga gelungen und er spielt eine gewichtige Rolle in unserem System."

Titz: Elfadli "gibt uns mittlerweile auf der Sechser-Position Stabilität"

Adlis Aufstieg hat ihm persönlich bereits internationale Weihen eingebracht. Denn im vergangenen September feierte er sein Debüt für die Nationalmannschafts Libyens, für die er mittlerweile drei Länderspiele absolvierte und einen Treffer erzielen konnte. "Daniel ist ein Transfer, wie man sich ihn wünscht. Wir haben ihn aus Aalen aus der Regionalliga geholt. Er hat sich hervorragend entwickelt und gibt uns mittlerweile auf der Sechser-Position Stabilität", sagte Chefcoach Christian Titz.

Der 1. FC Magdeburg überwinterte als Tabellenvorletzter unter dem Strich, hat mit 17 aber genauso viele Zähler gesammelt wie Arminia Bielefeld auf Platz 16 und der FC St. Pauli, der den ersten Nicht-Abstiegsrang belegt. Zum Auftakt der Rückrunde treten die Sachsen-Anhalter am kommenden Freitagabend (18.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf an.