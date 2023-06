Transfer fix: Union gewinnt Rennen um Kaufmann

Von der 2. Liga in die Champions League: Mikkel Kaufmann wechselt zu Union Berlin, das damit namhafte Konkurrenz ausgestochen hat.

Der 1. FC Union Berlin hat am Montag seinen zweiten Sommer-Neuzugang offiziell gemacht: Angreifer Mikkel Kaufmann, zuletzt an den Karlsruher SC verliehen, kommt nach einer starken Zweitliga-Saison vom FC Kopenhagen. Über Ablöse und Vertragslaufzeit machte der Champions-League-Teilnehmer keine Angaben. Zuletzt hieß es, der FCK rufe eine Summe von etwas mehr als einer Million Euro für den 22 Jahre alten 1,90-Meter-Hünen auf.

"Mit Mikkel bekommen wir einen flexibel einsetzbaren Stürmer, der sowohl im Sturmzentrum als auch neben einer Keilspitze agieren kann", sagt Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. "Seine Entwicklung in den letzten Monaten zeigt steil nach oben, seine Torgefährlichkeit wird er auch bei uns zeigen. Darum sind wir sehr zufrieden, dass er sich neben vielen anderen Optionen für uns entschieden hat."

17 seiner 20 Scorerpunkte sammelte Kaufmann seit dem 17. Spieltag

Kaufmann hatte seine dänische Heimat im Sommer 2021 verlassen und sich auf Leihbasis dem Hamburger SV angeschlossen. Nach 26 Zweitliga-Einsätzen (zwei Tore), davon 24 als Einwechselspieler, zog er nach einem Jahr weiter zum KSC und legte eine Schippe drauf: Mit zehn Treffern und zehn Assists in 30 Spielen gehörte er zu den Topscorern der Liga.

Dabei steigerte er sich kontinuierlich: 17 seiner 20 Scorerpunkte sammelte er seit dem 17. Spieltag, ab dem er auch regelmäßig in der Startelf stand. Nach dem Fehlstart in die Saison (0:5 in Paderborn, kicker-Note 6) hatte Trainer Christian Eichner Kaufmann fast in der gesamten Hinrunde nur als Joker eingesetzt.

Auch Werder und der VfB hatten ein Auge auf Kaufmann geworfen

Entsprechend groß war in den vergangenen Wochen der Kreis der Interessenten, unter anderem hatten auch Werder Bremen und der VfB Stuttgart ein Auge auf den dänischen U-21-Nationalspieler geworfen, der das Vertragsangebot des KSC nicht angenommen hatte. Nun machte Union das Rennen - und lässt Kaufmann vom baldigen Champions-League-Debüt träumen.

"Der Wechsel zu Union ist ein Riesenschritt in meiner Karriere, und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn gehen kann", zitiert Union den Neuzugang, der die Rückennummer 9 erhält. "In den Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde deutlich, dass ich hier als junger Spieler die Chance habe, mich weiterzuentwickeln." Er ist nach Mittelfeldspieler Alex Kral (Spartak Moskau) die zweite Neuverpflichtung der Eisernen und gewiss nicht die letzte.