Transfer-Doppelpack: Fortuna leiht Quarshie und Mustapha aus

Fortuna Düsseldorf hat sich für die Rückrunde noch einmal im Oberhaus und in Italien bedient. Mit Joshua Quarshie kommt ein Verteidiger zum Zweitligisten, mit Marlon Mustapha ein Angreifer.

Neu in Düsseldorf: Joshua Quarshie (li.) und Marlon Mustapha. IMAGO/Eibner

Klaus Allofs hatte es bei "Sky" schon am Samstag bestätigt: "Wir sind mit Hoffenheim einig", erklärte der Düsseldorfer Sportvorstand, da lediglich der Medizincheck noch fehlte. Diese letzte formelle Hürde ist nun jedoch auch genommen und der Transfer in trockenen Tüchern: Joshua Quarshie schließt sich der Fortuna bis Sommer 2025 auf Leihbasis an - ohne Kaufoption.

"Joshua ist ein sehr talentierter Innenverteidiger, der noch viel Potenzial in sich trägt und uns allen bei der TSG in Zukunft noch viel Freude bereiten kann. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, seinen Vertrag langfristig bis 2027 zu verlängern", sagt Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball bei der TSG, im Rahmen des Leihgeschäfts.

Quarshie soll den verletzten Siebert ersetzen

In der vergangenen Spielzeit feierte der 19-Jährige sein Bundesligadebüt für Hoffenheim, es blieb aber seitdem bei diesem einen Kurzeinsatz für den großgewachsenen Innenverteidiger. In der Regionalliga Südwest lief der Abwehrmann in dieser Saison 18-Mal für die zweite Mannschaft Hoffenheims auf und erzielte einen Treffer. Nun soll Quarshie im Unterhaus Spielpraxis sammeln - und der Fortuna bestenfalls zum Aufstieg verhelfen.

"Nach der Verletzung von Jamil (Siebert mit Innenbandriss, Anm. d. Red.) wollten wir gerne nochmal in der Innenverteidigung tätig werden und haben dort ein ähnliches Profil gesucht. Joshua bringt herausragende athletische Fähigkeiten mit und hat alle Voraussetzungen, um sich zu einem sehr guten Innenverteidiger zu entwickeln", sagt F95-Sportdirektor Christian Weber.

Gänzlich unbekannt ist dem 1,96-Meter-Mann die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens nicht, spielte Quarshie nach zwei Jahren bei Schalke 04 doch von 2019 bis 2020 auch ein Jahr im Jugendbereich der Fortuna, ehe es ihn für die nächsten beiden Spielzeiten zu Rot-Weiss Essen und dann eben zur TSG verschlug.

Mustapha mit "großem Aktionsradius"

Gleichzeitig verkündeten die Düsseldorfer einen weiteren Zugang: Marlon Mustapha kommt vom italienischen Zweitligisten Como 1907. An zwei Eckpunkten unterscheidet sich aber dieser Deal von dem mit Quarshie. Zum einen läuft die Leihe des Offensivmannes nur bis zum Sommer 2024, zum anderen besitzt die Fortuna in diesem Fall eine Kaufoption.

Zum Thema Die Wintertransfers der Zweitligisten

"Mit Marlon gewinnen wir im Angriff einen spannenden Spielertypen hinzu", erklärt Weber: "Er bringt Dynamik und Durchsetzungsvermögen mit und hat darüber hinaus einen großen Aktionsradius, wodurch wir in der Spitze noch variabler sein werden in der Zukunft."

Mustapha war im Sommer vom 1. FSV Mainz 05 in die Serie B gewechselt. Für Aufsehen hatte er zuvor bei seiner Leihstation in Österreich gesorgt: Für Admira Wacker stand er 2021/22 gleich 27-mal in der Bundesliga-Startelf und traf sechsmal.